نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 12-6- 2021

أسعار الدولار اليوم السبت 12-6-2021 أمام الجنيه المصري

سعر الذهب اليوم السبت 12-6-2021 في مصر

أسعار العملات اليوم السبت 12-6-2021 في البنوك

"المالية": 30.6% من الموازنة الجديدة لتحسين معيشة المواطنين

قرار عاجل من "الضرائب" بشأن إستخدام تطبيق المحمول في منظومة الفاتورة الإلكترونية

وزير الإسكان يتابع موقف البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء



