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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم السبت 12-6- 2021

السبت 12/يونيو/2021 - 03:34 م
بوابة الفجر
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أسعار الدولار اليوم السبت 12-6-2021 أمام الجنيه المصري

استقرت أسعار الدولار اليوم السبت 12-6-2021، أمام الجنيه المصري، وذلك في ظل حالة الاتسقرار التي يشهدها منذ بدلاية تعاملات شهر يونيو الجاري.. التفاصيل من هنا


سعر الذهب اليوم السبت 12-6-2021 في مصر

استقرت أسعار الذهب فى مصر بمستهل التعاملات اليوم السبت، في أسواق الصاغة بعد أن حقق المعدن الأصفر سلسلة من الارتفاعات.. التفاصيل من هنا


أسعار العملات اليوم السبت 12-6-2021 في البنوك

استقرت اسعار العملات اليوم السبت 12يونيو2021، خلال تعاملات البنوك الصباحية أمام الجنيه المصرى، فى حين انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ليسجل 18.91 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.94 جنيه للشراء، 19.11 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا

"المالية": 30.6% من الموازنة الجديدة لتحسين معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص ٣٠,٦٪ من مخصصات موازنة البرامج والأداء للعام المالى المقبل لمشروعات تحسين مستوى معيشة المواطنين، و٢٧,٣٪ لبناء الإنسان، و٣١,٣٪..التفاصيل من هنا 

قرار عاجل من "الضرائب" بشأن إستخدام تطبيق المحمول في منظومة الفاتورة الإلكترونية 

قال  " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن هناك توجيهات من  الدكتور "محمد معيط وزير المالية "  بالإسراع فى تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها المصلحة.. التفاصيل من هنا 

وزير الإسكان يتابع موقف البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة موقف البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء فى المدن الجديدة، والتى تم تقديمها طبقا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة.. التفاصيل من هنا

مسئولو الإسكان يتابعون تنفيذ منطقة الأعمال بالعاصمة الإدارية 

عقدت لجنة متابعة الموقف التنفيذي لمشروعي منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج مدينة العلمين الجديدة، اجتماعها، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والمكتب الاستشاري للمشروعين.. التفاصيل من هنا


وزيرة الصناعة تطالب رؤساء هيئات الاستثمار بتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة 

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن هناك حاجة لتحقيق التكامل ووضع أرضية مشتركة لوضع كل المنتجات والموارد في كل قارة إفريقية، التي تتميز بأنها غنية في مواردها، ويمكن استغلال هذه المنتجات في إثراء الصناعات الإفريقية.. التفاصيل من هنا

مسئولو جهاز " السادات" يتفقدون محطة كهرباء لتغذية المنطقة الصناعية 


قام المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، يرافقه  المهندس إبراهيم طاهر، مدير عام الكهرباء بالجهاز ومسئولو الجهاز، بتفقد مشروع تنفيذ محطة محولات كهرباء بقدرة (525 ميجا فولت)، والجاري تنفيذها لتغذية المنطقة الصناعية الثامنة بالمدينة " تنفيذ شركة سيمنز الألمانية ".. التفاصيل من هنا

افتتاح المقر الدائم للغرف التجارية الأفريقية بالقاهرة 

أعلن المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة أن الاتحاد بصدد افتتاح المكتب الدائم له بالقاهرة.. التفاصيل من هنا

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