أوكرانيا تعلن مقتل 6 انفصاليين إثر مداهمة للجيش فى لوهانسك

داهمت القوات الحكومية الأوكرانية، أحد مراكز المراقبة التابعة للانفصاليين الموالين لموسكو، وقتلت 6 منهم فى لوهانسك، معقل المتمردين.

ومنذ 2014، تقاتل القوات الحكومية الأوكرانية المتمردين الموالين لروسيا، فى صراع على منطقة دونباس الصناعية، والتى تضم منطقة لوهانسك.

وأسفرت المداهمات، عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص جراء هذا الصراع.