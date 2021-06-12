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8 أغسطس.. نظر دعوى نقل كارتة طريق السويس بعد "مدينتي وبدر"

السبت 12/يونيو/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المواطنة رانيا محمود عبدالحميد وآخرين، والتي تطالب بنقل بوابات الرسوم «الكارتة» الخاصة بطريق القاهرة السويس الجديد إلى ما بعد مدينتَي «بدر» و«مدينتي» لجلسة ٨ أغسطس المقبل.
وذكرت الدعوى، أن مكان بوابات الرسوم الحالي على طريق السويس، يمثل تمييزًا بين المواطنين من حيث الموقع الجغرافي، لأن مدن بدر ومدينتي تقعان في نطاق محافظة القاهرة، ولا تتبعان محافظة السويس، وأنه «لا يجوز فرض رسوم على ذهاب المواطن إلى منزله بكل الضواحي والمدن التابعة للعاصمة، باعتبار أن الطرق داخل القاهرة لا تعتبر طريق سفر بموجب القانون، حتى يُفرض عليها رسوم للمرور».
وأشارت الدعوى إلى أن نفس الطريق يخدم مدينة القاهرة الجديدة التي تضم التجمعات الأول والثالث والخامس، وكذلك مشروعي «الرحاب» و«مدينتي» السكنيين، وبالتالي لا يجوز فرض رسوم استخدام للوصول إلى مشروعات تتبع إداريًا مدينة القاهرة الجديدة، من دون فرضها على باقي التجمعات والمشاريع السكنية في المدينة.
ونوهت الدعوى، إلى عدم وجود طرق أخرى بديلة تمكن القاطنين في مشروع (مدينتي) مثلًا من الذهاب إلى منازلهم، عكس باقي التجمعات السكانية بمدينة القاهرة الجديدة، كما أن هناك ما يقرب من 19 ألف أسرة من المستوى الاجتماعي المنخفض تسكن في مدينة بدر، وعدد كبير منهم من الشباب الذين لا يزالون في بداية حياتهم المهنية، ومن الطبيعي أن جزءًا من هؤلاء يمتلكون سيارة قد اشتروها بالتقسيط.

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