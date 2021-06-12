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وفاتان و183 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

السبت 12/يونيو/2021 - 03:59 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في فلسطين، اليوم السبت، حالتي وفاة، و183 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و349 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن وزيرة الصحة مي الكيلة، قولها إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت 97.6%، ونسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

 

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية، وجود 14 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم مريضان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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