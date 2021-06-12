موسيماني يُقرر الاستغناء عن مدافع الأهلي

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الاستغناء عن أحد لاعبي القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وخرج سعد سمير مدافع الفريق من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ليستقر المدرب الجنوب إفريقي على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.





وكان سعد سمير لم يشارك مع موسيماني سوي فى دقائق معدودة بعدما عاد مرة أخري من الإصابة، ويعتمد الجنوب إفريقي على كل من رامى ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون فى دفاع الأهلي.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا من أجل المنافسة مرة أخرى على لقب دورى الأبطال بعدما حققه الفريق الموسم الماضي على حساب الزمالك.



