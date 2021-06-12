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السجن المشدد 10 سنوات لـ 3 سائقين لسرقتهم سيارة شركة النيل للطرق والكبارى  بالشرقية 

السبت 12/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بالسجن المشدد  10 سنوات على 3 سائقين، لقيامهم بسرقة سيارة شركة مملوكة لشركة النيل للطرق والكبارى.


صدر الحكم برئاسة  المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين،سامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 1730 لسنة 2021 جنايات قسم أول العاشر. والمقيدة، ليوم فبراير،،عندما تلقى اللواءعمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر منرمضان، يفيد بلاغا من " كمال ر إ " 59 عاما سائق مقيم محافظة الغربية، أثناء تواجده بسكن المستأجر من قبل شركة النيل العامة للطرق والكابرى، اكتشف سرقة السيارة محل قيادته المملوكة  لشركة الأخيرة عقب تركه إياها أسفل السكن.

وتوصلت تحريات الرائد محمد أسامة منير، رئيس مباحث أول العاشر من رمضان، قيام كل من " أحمد ع م" 29 عاما سائق مقيم الحى العاشر دائرة  قسم ثانى العاشر و" كريم م " 35 عاما سائق  مقيم السلام القاهرة،و" عصام ف م " 26 عاما سائق مقيم السلام القاهرة، بارتكاب الواقعة، وتم ضبطهم وبحوزتهم بندقية خرطوش، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض عليهم، وإحالتهم من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجناياتالتى أصدرت حكمها المتقدم. قسم   أول العاشر من رمضان، جنايات الزقازيق، سرقة سيارة شركة النيل للطرق والكبارى، الشرقية.

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