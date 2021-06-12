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الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

السبت 12/يونيو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تفاصيل طقس غد الأحد الموافق 13 يونيو 2021.

وتتوقع الهيئة أن يكون طقس الغد نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، بالقاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.
الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
الأرصاد: طقس الغد حار.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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