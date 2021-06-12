بحضور نجوم الفن.. محمد علي رزق يحتفل بزفافه

احتفل الفنان محمد علي رزق منذ قليل، بعقد قرانه على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى نورين ماهر ، وسط حضور أسرته وعدد كبير من أصدقائه الفنانين.



وكان من بين الحاضرين الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والفنان تامر شلتوت.





وفي سياق آخر، شارك محمد علي رزق في السباق الرمضاني الماضي ، من خلال مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج أحمد صالح، بطولة ياسر جلال، نرمين الفقي، محمود عبدالمغني، نور، إنعام سالوسة، أحمد حلاوة، رنا رئيس