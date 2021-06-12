موعد مبارا إنجلترا وكرواتيا في كأس أمم أوروبا ( يورو 2020)

يلتقي منتخب إنجلترا مع منافسه كرواتيا، يوم الأحد 13 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية.





وستقام المباراة بين إنجلترا وكرواتيا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





يذكر أن منتخب البرتغال هو بطل النسخة الماضية في فرنسا خلال عام 2016، وذلك على حساب منتخب فرنسا بعد الفوز عليه بنتيجة هدف دون رد في المباراة النهائية.