خطوة واحدة تفصل نونو سانتو عن قيادة إيفرتون

اقترب نونو سانتو المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي وولفرهامبتون من تولي تدريب نادي إيفرتون الإنجليزي، خلفاً لكارلو أنشيلوتي في جوديسون بارك.





غادر البرتغالي وولفرهامبتون في نهاية الموسم الماضي، وأجرى محادثات من قبل بشأن تولي تدريب نادي كريستال بالاس.





ويقترب مدرب وولفرهامبتون السابق نونو إسبيريتو سانتو، من تولي تدريب نادي إيفرتون.





ولا تزال المفاوضات بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك مدة العقد لم تنته بعد، لكن النادي يأمل في أن يتم تأكيده كخليفة لكارلو أنشيلوتي خلال الأسبوع المقبل.





وكان نونو الذي ترك وولفرهامبتون في نهاية الموسم الماضي، بعد أربع أعوام في منصبه، على وشك أن يصبح مدربًا لكريستال بالاس في وقت سابق من هذا الشهر، قبل انهيار المفاوضات.





وبرز البرتغالي (47 عاماً)، كأحد المرشحين المفضلين في وقت مبكر لتولي تدريب إيفرتون، حيث أبدى المساهم الأكبر فرهاد موشيري إعجابه بتطور وولفز خلال فترة عمله في مولينو.





كما اعتبر مدرب وست هام، ديفيد مويز، هو الأوفر حظاً للعودة إلى إيفرتون، حيث قاد النادي في الفترة من 2002 إلى 2013.





وافق الإسكتلندي على عقد جديد مدته ثلاث أعوام مع "الهامرز"، بعد أن حصل على التأهل للدوري الأوروبي، باحتلال المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.





كما ورد أن مدرب ليفربول السابق، رافائيل بينيتيز، ومدرب ليل السابق كريستوف غالتير، في لائحة المرشحين لخلافة أنشيلوتي في إيفرتون.