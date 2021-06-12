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ما هي فوائد الاناناس للرشاقة.. وكيف يساهم في خسارة الوزن؟

السبت 12/يونيو/2021 - 03:58 م
الاناناس
الاناناس
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إذا كنتِ من محبات فاكهة الأناناس الاستوائية، إليكِ إذاً هذا الخبر السعيد، حيث بإمكانكِ الإستفادة من الأناناس للحفاظ على الرشاقة والتخفيف من الدهون وإنقاص الوزن بشكل سريع. من هنا، سنعرّفك في هذا المقال على فوائد الأناناس للتخسيس، وطرق عمل خلطات ومشروبات منه للمساهمة في إنقاص الوزن.

فوائد الأناناس من أجل خسارة الوزن 
- يحتوي كوب من شرائح الأناناس على حوالي 82 سعرة حرارية، لذلك يمكنك اللجوء إلى الأناناس كخيار لوجبة خفيفة أثناء النظام الغذائي لإنقاص الوزن، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار أنه يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر. 

- يحتوي كوب الأناناس على 2 جرام من الألياف الغذائية، هذه الألياف تساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وتقليل عدد السعرات الحرارية اليومية عند تناولها قبل وجبات الطعام. 

- الأناناس هو من الفواكه الغنية بفيتامين سي وب1 وب6 وبالعناصر المعدنية مثل النحاس والألياف. بسبب احتوائه على انزيم يدعى Bromelain فإن الأناناس يساعد على هضم البروتينات وحرق الدهون حول البطن وتحسين الهضم والتخلص من نواتج الهضم وحماية الجهاز الهضمي من الإمساك والأمراض. 

- يساهم تناول الأناناس في حرق الدهون وخسارة الوزن الزائد اثناء الرجيم كون الطعم الحلو للاناناس يساعد في تجنب تناول الحلويات التي تتسبب في زيادة الوزن. 

- تساهم هذه الفاكهة أيضاً في فقدان الوزن لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الماء، بالتالي فلديها القدرة على جعلك تشعرين بالشبع لبعض الوقت وهي ضرورية أيضاً لفقدان الوزن.

طرق عمل مشروبات من الأناناس تساهم في خسارة الوزن 

1- مشروب الأناناس والكيوي يساهم في خسارة الوزن

المكونات:
- كوب من عصير الأناناس الطبيعي أو الخالي من السكر.
- حبتان من الكيوي المقشر والمقطّع.
- شريحة واحدة من الأناناس الطازج (وليس المعلّب).

طريقة التحضير:
- امزجي المكوّنات جيّداً في الخلاط كي تحصلي على شراب متجانس اللون وسلس. 
- احفظي المشروب في البراد ثم واظبي على شربه بمقدار 3 أكواب يومياً. 

2- مشروب الأناناس والموز يساهم في خسارة الوزن

المكونات:
- كوبان من مكعبات الاناناس.
- حبة ليمون متوسطة الحجم ومقطعة.
- حبتان موز ناضجتان.
- نصف حبة افوكادو مقطعة.
- 2 أو 3 أكواب من السبانخ.
- كوبان من ماء جوز الهند او الماء العادي.

طريقة التحضير: 
- اخلطي كل المكونات معاً في الخلاط.
- اشربي المزيج فوراً. 

3- مشروب الاناناس والليمون يساهم في خسارة الوزن

المكوّنات:
- حبة من عصير الليمون الحامض.
- 1/2 حبة من الأناناس المقطع والمقشر.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- ملعقة صغيرة من العسل.
- كوبان من الماء.

طريقة التحضير:
- ضعي الأناناس وعصير الليمون في الخلاط الكهربائي.
- اغلي الماء في قدر على النار ثم أضيفي إليه مزيج الأناناس وعصير الليمون.
- أضيفي العسل والسكر واغلي المكونات لدقائق.
- اتركي المزيج يبرد ثم ضعيه في الثلاجة واشربيه لاحقاً مع مكعبات من الثلج. 

4- مشروب الأناناس وماء جوز الهند يساهم في خسارة الوزن

المكوّنات:
- كوب ماء جوز الهند.
- كوب من الأناناس المقطع.
- 1/2 ملعقة بودرة سيلان القرفة.
- ملعقتان عصير الليمون.
- رشة ملح أسود.

طريقة التحضير:
- ضعي عصير الأناناس في وعاء الخلاّط الكهربائي، ثم أضيفي شرائح الأناناس إليه. 
- أضيفي حليب جوز الهند إلى المواد السابقة، وشغلي الخلاّط الكهربائي على سرعة متوسطة. 
- اخلطي جيداً لمدّة دقيقة حتى تمتزج كافة المكوِّنات والحصول على عصير متجانس. 
- ضعي مكعبات الثّلج في قاع الأكواب، ثمَّ اسكبي العصير فوق الثلج، واشربيه بارداً. 

فوائد الأناناس الصحية
فوائد الأناناس لا تقتصر فقط على المساهمة في خسارة الوزن، إنما يتمتّع أيضاً بالعديد من الفوائد الصحية والتي سنخبركِ عنها في ما يلي: 

1- الأناناس يساعد في علاج ضغط الدم المرتفع
الأناناس يساعد على التقليل من نسبة ضغط الدم المرتفع، نظراً لاحتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والكالسيوم.

2- الأناناس يساعد في الوقاية من مرض السرطان
الأناناس يحتوي على مضادات الأكسدة، ومن أهمها فيتامين سي، والذي يساعد على الوقاية من الجذور الحرة التي تواجه خلايا الجسم، وتتسبب في الإصابة بمرض السرطان.

3- الأناناس يساعد في الوقاية من الإصابة بالربو
يحتوي الأناناس على البيتا كاروتين، والذي يحمي من الإصابة بمرض الربو.

4- الأناناس يساعد في التقليل من نسبة السكر بالدم
يعتبر الأناناس مميز لمن يعانون من مرض السكري، وهذا لأنه يحتوي على الألياف، ونسبة منخفضة من السكر، والذي يساعد على التقليل من الدهون بالدم والأنسولين لمرضى السكري من النوع الثاني.

5- الأناناس يساعد في حماية القلب
تناول الأناناس يحمي القلب من الأمراض، لأنه يحتوي على فيتامين ج، إلى جانب الكثير من الألياف والبوتاسيوم التي تعزز صحة القلب.

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فوائد الاناناس للرشاقة خسارة الوزن الاناناس

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