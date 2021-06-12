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7 مأكولات طبيعية لبشرة مشرقة ونضرة في يوم زفافك

السبت 12/يونيو/2021 - 04:04 م
بشرة العروس
بشرة العروس
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البشرة النضرة والمشرقة هي أساس إطلالة كلّ عروس في يومها الكبير، لكن هل تعلمين أنّ اختيار وجبات معيّنة ستمنحكِ هذه النتيجة من دون بذل أيّ مجهود؟ إحرصي على شراء لائحة الأطعمة التي نقدّمها لكِ في ما يلي وتناوليها قبل أسبوعين من حلول الموعد المنتظر، إذ أنّها ستساعدكِ في الحصول على بشرة ناعمة وخالية من الشوائب.

بذور الشيا: نلقّبها بالبذور الخارقة إذ أنّها غنيّة بالفيتامينات، زيوت الأوميغا 3، الألياف، المعادن والبروتينات التي تجتمع كلّها لتمنحكِ بشرة الأحلام. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي هذه البذور على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي تحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة، لذا أسرعي وادرجيها في أطباقكِ لتكوني الأجمل.

البطّيخ: الخطوة الأولى للحصول على بشرة مشرقة ورائعة هي الحصول على الترطيب اللازم. بالإضافة إلى شرب 8 أكواب من الماء كلّ يوم، تناولي البطيخ كوجبةٍ خفيفة، إذ أنّ هذه الفاكهة اللذيذة والمنعشة تحتوي على كميّة كبيرة من المياه فتؤمّن بالتالي الترطيب اللازم لبشرتكِ.

الخضار الخضراء: كالسبانخ، البروكولي، الخسّ، الخيار، الكرنب وغيرها... هي غنيّة بالفيتامينات وتحتوي على نسبة عالية من المواد المضادة للأكسدة التي ستشدّ البشرة وتخلّصها من الشوائب والعيوب. كلّ ما عليكِ فعله هو إدراج هذه الأطعمة الطبيعيّة في نظامكِ الغذائي سواء عن طريق الطبخ أو من خلال تناولها كوجباتٍ خفيفة خلال اليوم.

الثوم: لا تقلقي حيال رائحته القويّة، فهو سينقّي الدمّ ويحارب كلّ أنواع الالتهابات التي قد تُصيب بشرتكِ قبل اليوم الكبير. ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ أنّ هذا المكوّن الطبيعي سيمنع ظهور البثور التي قد تشوّه إطلالتكِ!

القرفة: أنثريها على أطباقكِ اليوميّة، فهي ستحفّز الدورة الدمويّة وبالتالي تجدّد الخلايا وتكافح الشيخوخة. ننصحكِ أيضاً بالكركم الذي يعالج البشرة المتأذيّة من أشعّة الشمس ويخلّصها من البقع الداكنة.

الموز: هو غنيّ بالبوتاسيوم الذي يؤمّن توازن المعادن والسوائل في الجسم وينظّفه من السموم التي تنعكس سلباً على نقاوة البشرة. تناولي حبّتين من هذه الفاكهة يوميّاً قبل أسبوعين من حلول موعد زفافكِ.

السمك: ونحن نعني كلّ الأنواع والأصناف إذ أنّها غنيّة بفيتامين الأوميغا 3 الذي يرطّب الطبقات السطحيّة للبشرة ويعزّز مرونة الجلد. ستتمتّعين ببشرة أكثر نعومة وليونةً، وبالطبع ستحصلين على سحنة مشرقة ستجعل الجميع يتأملّكِ بإعجاب يوم زفافكِ.

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