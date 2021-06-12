اجتماع مرتقب في الأهلي قبل السفر إلى تونس

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماع فى الخامسة مساء غدٍ الأحد، لمناقشة عدة قضايا وملفات خاصة بالنادي.





كما يناقش المجلس خلال الاجتماع، تعيين رئيس بعثة الفريق فى تونس لمواجهة الترجي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ومن المنتظر أن تتوجه بعثة الفريق الأول، في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل إلى تونس لخوض مباراة الترجي، في نصف نهائي البطولة.





ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي الرياضي، يوم 19 يونيو الجارى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الملعب الأوليمبي في رادس.



