خطفهم الموت في لحظة.. حكاية وفاة 3 عرسان في الشرقية





أفراح تحولت لمآتم وجلس المعزين علي كراسي المهنئين بعد أن خطف الموت العروسين في لحظات خلال الزفاف او بعد الفرح بساعات قليلة ليسكن الحزن المنازل وتتشح السيدات بالسواد وكانت آخر هذه الحوادث المفجعة وفاة عروسين وشقيقة العروسة بعزبة تابعة لقرية طحلة بردين بالزقازيق.



سيطرت واقعة وفاة عروسين وشقيقة العروسة مساء أمس على أحاديث الأهالي ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث بدأت أحداث الليلة الحزينة في الساعة السابعة مساء أمس بعدما انطلق زفة العروسين "محمد" 21 عاما و"سالي" 18 عاما من امام إحدى صالونات التجميل بمدينة الزقازيق إلى مكان إقامتهم بعزبة "صيام" التابعة لقرية طلحة بردين بمركز الزقازيق وقبل وصولهم العزبة بمسافة قليلة انقلب السيارة التي كانت كانوا يستقلوها برفقة زوج شقيقة العروسة وطفلين في المصرف المار أمام القرية.



الحادث المأساوي أسفر عن مصرع العروسة وشقيقتها والعريس بينما نجا الطفلين وزوج شقيقة العروسة الذي كان يقود السيارات حيث تمكن الاهالي من استخراج الطفلين واستطاع الأخير الخروج من المصرف من تلقاء نفسه بينما.



ويقول شاهد عيان: يعمل سائق توتوك أنه كان قريب من موقع الحادث وفوجئ بانحراف سيارة الزفازف وانقلابها على شط المصرف ثم سقوطها بداخله. وتابع: "تجمع الاهالي وحاولنا مساعدتهم وتمكنا من استخراج شقيقة العروسة وكانت متوفية كما استخرجنا العروسة وكانت لا تزال على قيد الحياة وبعد عدة دقائق لفظت أنفاسها الأخيرة. وأردف: قوات الإنقاذ النهري قاموا بالبحث عن العريس وتمكنوا من انتشال جثمانه بعد نحو ساعتين ونقلوا جميعا إلى مستشفى الزقازيق العام قم صرحت النيابة بالدفن وشيع الأهالي جثامين المتوفين الثلاثة.



توافد المعزين على منازل أسرة العروسين التي كساها الحزن لمؤازرتهم ومواساتهم فيما أصيب بعض أفراد الأسرتين بحالة من الانهيار بينما حاول آخرون التماسك مؤكدين أنهم يؤمنون بالقضاء والقدر وان الموت حق.



وفي شهر مايو 2015 سادت حالة من الحزن بقرية شبرا العنب التابعة لمركز منيا القمح بعد وفاة عروسين أثناء استقلالهما سيارة على طريق منيا القمح - الزقازيق، حيث اصطدمت سيارة بسيارتهما من الخلف، مما أدى إلى انقلاب السيارة بشكل مروع، وانقسامها إلى نصفين، ليلقى العروسان مصرعهما في الحال، ويتبقى من الحادث حطام السيارة، التي تعلق بها جزء من فستان العروس.



وتبين من التحقيقات أن الشاب المتوفى يدعى «إسلام م. ج.» وعروسته «سماح ج. أ.»، مقيمان بقرية شبرا العنب، التابعة لمركز منيا القمح، وكان الشاب قد اصطحب عروسته لتوصيلها إلى كوافير بمدينة الزقازيق، في إطار الاستعداد لحضور حفل الزفاف إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.



وفي أكتوبر الماضي لقي عروسان مصرعهما، بعد ساعات قليلة من زفافهما، إثر إصابتهما بالاختناق نتيجة تسرب الغاز داخل شقتهما بقرية "طحا المرج"، التابعة لمركز ديرب نجم، في محافظة الشرقية وهما "م. أ. ص."، مهندس، وعروسه "ش. أ. هـ."، وذلك في يوم "الصباحية