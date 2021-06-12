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سلطان الجابر: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد ثقة العالم بالدولة و دورها الدبلوماسي

السبت 12/يونيو/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
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كد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي أن انتخاب دولة الإمارات و شغلها مقعدا في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، يجسد ثقة المجتمع الدولي في سياسة دولة الإمارات وكفاءة وفاعلية منظومتها الدبلوماسية التي تقوم بدور بارز ونشط في مختلف الموضوعات ذات الأهمية للعالم.

و تقدم معاليه في تصريح له بالتهنئة للقيادة الرشيدة وحكومة وشعب دولة الإمارات منوها إلى أن هذا الفوز يعود إلى نهج دولة الإمارات في سياستها الخارجية، وتكريسها مباديء العدل و الحق و التسامح و الأخوة الإنسانية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

و ثمن معاليه عاليا جهود الدبلوماسية الإماراتية مشيرا إلى أن دولة الإمارات مستمرة من خلال توجيهات القيادة في مد جسور التعاون الإيجابي البناء والعمل على ترسيخ السلم و الاستقرار سعيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما فيه مصلحة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

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