سلطان الجابر: انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الأمن يجسد ثقة العالم بالدولة و دورها الدبلوماسي









كد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي أن انتخاب دولة الإمارات و شغلها مقعدا في مجلس الأمن الدولي للفترة من 2022-2023، يجسد ثقة المجتمع الدولي في سياسة دولة الإمارات وكفاءة وفاعلية منظومتها الدبلوماسية التي تقوم بدور بارز ونشط في مختلف الموضوعات ذات الأهمية للعالم.





و تقدم معاليه في تصريح له بالتهنئة للقيادة الرشيدة وحكومة وشعب دولة الإمارات منوها إلى أن هذا الفوز يعود إلى نهج دولة الإمارات في سياستها الخارجية، وتكريسها مباديء العدل و الحق و التسامح و الأخوة الإنسانية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.





و ثمن معاليه عاليا جهود الدبلوماسية الإماراتية مشيرا إلى أن دولة الإمارات مستمرة من خلال توجيهات القيادة في مد جسور التعاون الإيجابي البناء والعمل على ترسيخ السلم و الاستقرار سعيا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لما فيه مصلحة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.