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مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز مشروط.. ولا نمانع عودة العلاقات

السبت 12/يونيو/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن موقف الفريق من عرض بيراميدز سبورت، للحصول على خدمات ناصر ماهر بالموسم الجديد.

ويسعى الفريق السماوي للتعاقد مع ناصر ماهر صانع ألعاب المارد الأحمر، من أجل تدعيم صفوفه في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن النادي الأهلي لن يمانع انتقال ماهر لفريق بيراميدز، ولكن في حال الموافقة على رحيل إبراهيم عادل "ميسي"، للقلعة الحمراء.

وأضاف: "ميسي من الأسماء المطلوبة بقوة داخل النادي الأهلي، في ظل الإمكانيات الفنية التي يتمتع بها، وسيكون من المقبول إجراء صفقة تبادلية".

وتابع: "النادي الأهلي لا يمانع فكرة التعامل مع نادي بيراميدز، ولكن في نفس الوقت سيتم النظر إلى مصلحة الفريق، وخروج ناصر ماهر سيكون مشروط".

واختتم: "الأهلي يخطط لرحيل ماهر على سبيل الإعارة، ولكن في حال رحيله بشكل نهائي سيتم وضع بند يتيح إعادة الشراء مرة أخرى".

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