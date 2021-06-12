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"ساحر الصحراء" أول عرض مسرحي في القصور اليوسفية بنجع حمادي

السبت 12/يونيو/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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إستقبلت المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال، التابعة لمنطقة آثار نجع حمادي الإسلامية والقبطية العرض المسرحي "ساحر الصحراء" الذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ووزارة الثقافة، والذي الأول من نوعه الذي تستقبله المجموعة الآثرية منذ إنشاؤها آواخر القرن التاسع عشر.

وقالت الدكتورة سحر عبد الفتاح وزيري، المشرف على المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال، "ساحر الصحراء" جاء في إطار التعاون المشترك بين وزارة السياحة والآثار ممثلة في منطقة آثار نجع حمادي الإسلامية والقبطية، وبين ووزارة الثقافة ممثلة في بيت ثقافة نجع حمادي.

وأضافت وزيري، أن قرار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار رقم ٥٥٩ الصادر بتاريخ ٦ ابريل ٢٠٢١م نص على الموافقة على إقامة العرض المسرحي بالمجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادي خلال شهر يونيه ٢٠٢١م مع تحصيل رسوم الزيارة، وبالتنسيق مع شرطة السياحة والاثار، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قصر ثقافة نجع حمادي، قد تقدم بطلب لإقامة عرض مسرحي تحت عنوان "ساحرة الصحراء" من تأليف أحمد العباسي، وإخراج أحمد الدالي، والذي تمت الموافقة على عرضه ليكون الأول من نوعه الذي تشهده القصور اليوسفية في نجع حمادي، شمالى محافظة قنا.
حضر الأمسية الفنية الثقافية القيادات التنفيذية والشعبية بمراكز شمال محافظة قنا، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات الحركة الثقافية ونجوم المسرح الحمادي، وسط اجراءات أمنية مشددة، وتطبيق إلإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال، قد تم افتتاح لاستقبال الزائرين أواخر سبتمبر ٢٠١٩م، عقب الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي نفذتها وزارة الآثار بتكلفة بلغت ٣٠ مليون جنيها.

وتستقبل المجموعة المعمارية الأثرية الزائرين يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءا، كما أنها تستقبل الراغبين في تنفيذ الأعمال السينمائية والوثائقية، ومختلف الأنشطة الفنية والثقافية، وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأنشأ الأمير يوسف كمال، مجموعته المعمارية بمدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا أواخر القرن التاسع عشر والتي تضم مبني الحرملك ومبني السلامليك وقاعة الطعام وضريح الشيخ عمران ومبنى تفتيش دائرة سمو الأمير يوسف كمال.

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