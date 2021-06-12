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تقرير يفضح أردوغان ويكشف ارتفاع نسبة البطالة في تركيا
السبت 12/يونيو/2021 - 04:54 م
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سجلت تركيا في أبريل الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.9% في معدل البطالة مقارنة بشهر مارس (آذار)السابق له.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية أن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت إلى 13.9% في أبريل (نيسان) الماضي.
ووصل عدد العاطلين عن العمل في نفس الشهر إلى 4 ملايين و511 ألفا.
ومن جهة أخرى، ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الفئة العمرية 24-15 سنوات، بمقدار 0.8 نقطة مقارنة بالشهر السابق وبلغت 43% .
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