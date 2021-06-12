تقرير يفضح أردوغان ويكشف ارتفاع نسبة البطالة في تركيا





سجلت تركيا في أبريل الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.9% في معدل البطالة مقارنة بشهر مارس (آذار)السابق له.









ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية أن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت إلى 13.9% في أبريل (نيسان) الماضي.









ووصل عدد العاطلين عن العمل في نفس الشهر إلى 4 ملايين و511 ألفا.













ومن جهة أخرى، ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الفئة العمرية 24-15 سنوات، بمقدار 0.8 نقطة مقارنة بالشهر السابق وبلغت 43% .