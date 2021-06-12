Advertisements

تقرير يفضح أردوغان ويكشف ارتفاع نسبة البطالة في تركيا

السبت 12/يونيو/2021 - 04:54 م
بوابة الفجر
Advertisements

سجلت تركيا في أبريل الماضي ارتفاعاً بنسبة 0.9% في معدل البطالة مقارنة بشهر مارس (آذار)السابق له. 

 

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن بيانات نشرتها هيئة الإحصاء التركية أن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت إلى 13.9% في أبريل (نيسان) الماضي.

 

ووصل عدد العاطلين عن العمل في نفس الشهر إلى 4 ملايين و511 ألفا.


 
 

ومن جهة أخرى، ارتفعت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الفئة العمرية 24-15 سنوات، بمقدار 0.8 نقطة مقارنة بالشهر السابق وبلغت 43% .

أخبار تهمك

بحضور نجوم الفن.. محمد علي رزق يحتفل بزفافه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يدفع بورقة غير متوقعة أمام الترجي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. السيسي: مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يُقرر الاستغناء عن مدافع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز مشروط.. ولا نمانع عودة العلاقات

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 13 ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:49 م

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

09:30 ص

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

11:58 ص

موسيماني يُقرر الاستغناء عن مدافع الأهلي

03:59 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا