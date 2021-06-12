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في خملة تموينية.. ضبط مصنعين للأعلاف بدون ترخيص والتحفظ على 6.40 طن

السبت 12/يونيو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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تمكنت حملات تموينية مكثفة من ضبط مصنعين للأعلاف بدون ترخيص والتحفظ على 6.40 طن من الأعلاف في محافظة الدقهلية.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.

محافظ الدقهلية
وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار..

نتائج الحملات
وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث أسفرت الحملة التى تم تنفيذها من خلال قطاع التموين والرقابة التموينية والتجارية عن ضبط مصنعين للأعلاف بدون ترخيص بنطاق مركز ومدينة دكرنس وقد تم التحفظ على 6.40 طن من الأعلاف وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات..

جاءت تصريحات المحافظ بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن الحملة المشار إليها..
وأمر محافظ الدقهلية بإحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها مؤكدا على متابعة تصرفات النيابة في هذا الشأن..

وقد اوضح التقرير أنه تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع أعلاف لمخالفته القانون وإدارة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 2000 كجم علف وتم تحرير محضر ضد صاحب مصنع أعلاف أخر بناحيه ميت طريف وذلك لمخالفته القانون وإدارة نشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 80 شيكارة علف إجمالى وزن 2000 كجم والتحفظ على 170 شيكارة قشر ذره زنة الواحده 12كجم إجمالى وزن 2040 كجم..

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين
في خملة تموينية.. ضبط مصنعين للأعلاف بدون ترخيص والتحفظ على 6.40 طن
في خملة تموينية.. ضبط مصنعين للأعلاف بدون ترخيص والتحفظ على 6.40 طن
في خملة تموينية.. ضبط مصنعين للأعلاف بدون ترخيص والتحفظ على 6.40 طن
في خملة تموينية.. ضبط مصنعين للأعلاف بدون ترخيص والتحفظ على 6.40 طن
في خملة تموينية.. ضبط مصنعين للأعلاف بدون ترخيص والتحفظ على 6.40 طن
في خملة تموينية.. ضبط مصنعين للأعلاف بدون ترخيص والتحفظ على 6.40 طن

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