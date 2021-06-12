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خاص.. الأهلي يكشف حقيقة الدخول في مفاوضات لضم نجم بيراميدز

السبت 12/يونيو/2021 - 04:57 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر داخل القلعة الحمراء حقيقة مفاوضات الأهلى مع بيراميدز لضم إبراهيم عادل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول رغبة إدارة الأهلي في التعاقد مع ابراهيم عادل لاعب بيراميدز والمنتخب الأولمبي، مشددا على احترامه الكامل للاعب وقدراته الفنية.

وأضاف، أن الأهلي لم يتلق حتى هذه اللحظة أي عرض لضم ناصر ماهر سواء رسمي أو شفوي، بعد أن ترددت أنباء حول مفاوضات من جانب إدارة بيراميدز مع اللاعب بشأن التعاقد مع الأخير خلال فترة الميركاتو المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها 19 يونيو الجاري في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس بتونس.

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رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة ابراهيم عادل

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