عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موقفه النهائي من رحيل مهاجمه مروان محسن مهاجم المارد الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





رحيل مروان محسن عن الأهلي





ورفض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة خروج مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر من النادى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل البيع النهائي.





ويرغب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في خروج مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على سبيل الإعارة من أجل منح للاعب لاستعادة مستواه المعهود على طريقة محمد شريف.





وشارك مروان محسن مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي هذا الموسم في 8 مباريات بالدوري المصري، ولم يسجل أهدافاً وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك فى 5 مباريات بدوري أبطال أفريقيا وسجل هدفاً وصنع مثله.



