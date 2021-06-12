Advertisements

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

السبت 12/يونيو/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
حسم المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي موقفه النهائي من رحيل مهاجمه مروان محسن مهاجم المارد الأحمر في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

رحيل مروان محسن عن الأهلي

ورفض المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، فكرة خروج مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر من النادى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على سبيل البيع النهائي.

ويرغب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في خروج مروان محسن مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي،  على سبيل الإعارة من أجل منح للاعب لاستعادة مستواه المعهود على طريقة محمد شريف.

وشارك مروان محسن مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي هذا الموسم في 8 مباريات بالدوري المصري، ولم يسجل أهدافاً وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك فى 5 مباريات بدوري أبطال أفريقيا وسجل هدفاً وصنع مثله.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجم الأهلى موسيماني ي مروان محسن رحيل الاهلي

أخبار تهمك

موسيماني يدفع بورقة غير متوقعة أمام الترجي

منذ ساعة و 26 دقيقة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز مشروط.. ولا نمانع عودة العلاقات

منذ ساعة و 28 دقيقة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يُقرر الاستغناء عن مدافع الأهلي

منذ ساعتين

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. نجم الأهلي يدرس الرحيل

مفاجأة كبرى.. 3 نجوم خارج الأهلي في الميركاتو الصيفي

تخطيط الأهلي تحدد موقفها من احتراف نجم الفريق

موسيماني يستقر على رحيل هذا الثنائي عن الأهلي في الصيف

الكشف عن حقيقة رحيل مروان محسن عن الأهلي

عاجل- الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:49 م

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

09:30 ص

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

11:58 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا