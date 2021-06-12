محمود توفيق يستقبل وزير داخلية جمهورية القُمر المتحدة







وقد تم خلال اللقاء إستعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الإهتمـام المشتـرك للجانبين، كما أشاد الوزير القُمرى بالدور المحورى الذى تقوم به مصر لدعم دول القارة الأفريقية وتبادل الخبرات معها فى شتى المجالات، كما صرح بأن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار الروابط التاريخية والتشاور المستمر بين مسئولى البلدين، مؤكدًا على إهتمام وزارته بالإستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، ورغبته فى توسيع قاعدة إستفادة كوادر الشرطة القُمرية من الخبرات التدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية، والتى إطلع على جانب منها خلال زيارته لأكاديمية الشرطة وكياناتها التدريبية والتعليمية المختلفة.





ومن جانبه وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير القُمرى للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأفريقية الشقيقة، إنطلاقًا من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار فى كافة دول القارة، كما إستعرض السيد الوزير خلال اللقاء

إستراتيجية الوزارة الحالية وما لحقها من تطوير فى كافة المجالات المتصلة بمكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية، بالإضافة لتحديث المنظومة التدريبية وفقًا للمستجدات والمتغيرات الأمنية، كما أكد سيادته خلال اللقاء على إستعداد الوزارة لتقديم الدعم الفنى والتدريبى للجانب القمرى فى كافة المجالات الشرطية المطلوبة، فى إطار الحرص على تعزيز آليات تبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة، وما توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية من إهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع دول القارة.



وفى نهاية اللقاء قام الوزيران بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتى الداخلية المصرية والقُمرية تضمنت تفعيل أطر التعاون الثنائى فى عدد من المجالات الأمنية المُتخصصة، ورفع مستوى التنسيق المشترك بين الجانبين.

إستقبل محمود توفيق وزير الداخلية محمد داود وزير داخلية جمهورية القُمر المتحدة الذى يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة.