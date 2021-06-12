بعد تهميشها.. نائبة تستعرض إنجازات الرئيس السيسي في دعم المرأة المصرية



وتطرقت عضو مجلس النواب إلى دور المرأة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأوجه الاختلاف في عهد الرؤساء السابقين، مؤكدة أن المرأة أحد استراتيجيات الرئيس السيسي لبناء مصر الحديثة، وبناء المجتمع.



وأوضحت عضو مجلس النواب بعض ما قام به الرئيس السيسي من أجل دعم المرأة المصرية، ألا وهى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وحمايتها وتعزيز حقوقها والتي تعد ركيزة أساسية لضمان نهضة المجتمعات الإنسانية ولتحقيق التنمية المستدامة، لافتة أنه لا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها وبما يتفق مع ما جاء في العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.



واستعرضت النائبة دور المرأة في الحياة السياسية بعدما كانت مهمشة في العصور السابقة، حيث بلغ عدد الوزيرات في الوقت الحالي إلى 8 وزيرات، وتعيين أول مستشارة الأمن القومي لرئيس الجمهورية بعد غياب أربعين عاما، وتعيين أول امرأة محافظ، تعين نائبات للمحافظ، تعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي، تعيين رئيسة لهيئة النيابة الإدارية، تعيين وكيلة محافظ البنك المركزي للرقابة والإشراف على البنوك وقطاع مكتب المحافظ، وتعيين سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة، وارتفع عدد القاضيات في عهد الرئيس السيسي.



كما بلغ عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر أكثر من 1،33 مليون سيدة، كما وصل عدد عضوات مشروع الادخار والإقراض الذى تم تنفيذه بعدد من محافظات الجمهورية إلى أكثر من 18 ألف مستفيد، وبلغ المستفيدات في برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية أكثر من مليون وسبعمائة أسرة فقيرة، وتم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، وإطلاق ثلاث استراتيجيات وطنية هي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف، وإطلاق مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر على سرطان الثدي وتقديم العلاج للمرضى.



وتابعت: المرأة وصلت نسبتها في مجلس الوزراء والمحليات والبرلمان بنسبة 25% في كل هذه الأماكن، وهناك 32% نسبة سيدات محافظين، وفى عهد الرئيس تم تعيين سيدة أول مستشارة أمن قومي لرئاسة الجمهورية، وأول نائبة محافظ بنك المركزي، وأول رئيسة المحكمة الاقتصادية، حيث توالت الإنجازات منذ عام 2017 عام المرأة.

قالت النائبة الدكتورة جيهان البيومي عضو لجنه التعليم بمجلس النواب، إن مصر في عهد الرئيس السيسي يعتبر عصر المعجزات والانجازات التي لم نراها من قبل، سواء تطوير البنية التحتية، أو النهوض بالمستوى التعليمي والصحي والثقافي، والرياضي، وغيرها في كافة القطاعات.وأشارت "البيومي" في تصريح لبوابة "الفجر"، إلى مشروع مدينة السيارات العالمية التي وجه الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة كل الجوانب التي تتعلق بالسيارات، وتصبح تضم كافة الخدمات ذات الصلة من محلات تجارية، ومباني إدارية، ومقرات للبنوك، والشهر العقاري، مما يصبح المشروع بوابة أمل للشباب وتوفير فرص عمل لهم، وطرق آمنة للمستقبل.