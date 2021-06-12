Advertisements

استشاري تغذية علاجية يحذر من مخاطر اللحوم المصنعة وعلاقتها بسرطان الثدي (فيديو)

السبت 12/يونيو/2021 - 05:11 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
حذر الدكتور مروان سالم، استشاري التغذية العلاجية، من خطورة تناول اللحوم المصنعة مثل اللحوم التي يتم تمليحها وتصنيعها لتخزينها لفترات طويلة، مثل السوسيس، والبرجر واللحوم المفرومة مجهولة المصدر واللانشون والبسطرمة والسجق.

وأوضح "سالم"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن تناول اللحوم المصنعة يساهم في زيادة نسب الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدي بنسبة 9%، وسرطان القولون والمستقيم بنسبة 60%، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي بها انتشار لسرطان الثدي.

وتابع استشاري التغذية العلاجية، أن هذه اللحوم المصنعة يُضاف إليها الصبغات ونترات الصوديوم التي تساعد على تخزين اللحوم لفترات طويلة، وهذه النترات ترتبط مع الاحماض الأمينية وتعطي مادة شديدة الخطورة تسمى نيتروزامين وهي مادة مسرطنة تمامًا، منوهًا بأن تناول البيض بالبسطرمة عند تعرضهم لدرجة حرارة عالية نتيجة القلي ينتج عنها مادة نيتروزامات المسرطنة ويمكن استبدال البسطرمة باللحوم المصنعة الفرش.

أخبار تهمك

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز مشروط.. ولا نمانع عودة العلاقات

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 3 ساعات

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يُقرر الاستغناء عن مدافع الأهلي

منذ ساعتين

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يدفع بورقة غير متوقعة أمام الترجي

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:49 م

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

09:30 ص

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

11:58 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا