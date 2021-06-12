استشاري تغذية علاجية يحذر من مخاطر اللحوم المصنعة وعلاقتها بسرطان الثدي (فيديو)

حذر الدكتور مروان سالم، استشاري التغذية العلاجية، من خطورة تناول اللحوم المصنعة مثل اللحوم التي يتم تمليحها وتصنيعها لتخزينها لفترات طويلة، مثل السوسيس، والبرجر واللحوم المفرومة مجهولة المصدر واللانشون والبسطرمة والسجق.



وأوضح "سالم"، خلال حواره مع برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن تناول اللحوم المصنعة يساهم في زيادة نسب الإصابة بالسرطان وخاصة سرطان الثدي بنسبة 9%، وسرطان القولون والمستقيم بنسبة 60%، موضحًا أن مصر من أوائل الدول التي بها انتشار لسرطان الثدي.



وتابع استشاري التغذية العلاجية، أن هذه اللحوم المصنعة يُضاف إليها الصبغات ونترات الصوديوم التي تساعد على تخزين اللحوم لفترات طويلة، وهذه النترات ترتبط مع الاحماض الأمينية وتعطي مادة شديدة الخطورة تسمى نيتروزامين وهي مادة مسرطنة تمامًا، منوهًا بأن تناول البيض بالبسطرمة عند تعرضهم لدرجة حرارة عالية نتيجة القلي ينتج عنها مادة نيتروزامات المسرطنة ويمكن استبدال البسطرمة باللحوم المصنعة الفرش.

