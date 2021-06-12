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غدًا.. "عربية النواب" تناقش القضية الفلسطينية والجهود المصرية المبذولة بشأنها

السبت 12/يونيو/2021 - 05:12 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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تستأنف عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها، غدًا الأحد، ولمدة 4 أيام متتالية وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والملفات الهامة على طاولة اجتماعات اللجان طبقًا لجدول أعمالها.

فمن المُقرر، أن تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب يسري المغازي، اجتماعًا لها، غدًا الأحد، وذلك لمناقشة القضية الفلسطينية والجهود المصرية المبذولة بشأنها.



"النواب": يناقش خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، غدًا الأحد، أعمال جلساته العامة، لتحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم من آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصرى فكريًا وثقافيًا وزيادة وعيه تجاه القضايا المعاصرة حفاظًا على الهوية الوطنية.

كما تشهد جلسة الأحد، أيضًا، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021 2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021 2022، ويستمر نظر التقرير خلال جلسة يوم الاثنين.

وينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

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