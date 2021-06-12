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بعد إدراج مطار القاهرة بقائمة السفر الآمن.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بكورونا أثناء تواجدك بالمطار؟

السبت 12/يونيو/2021 - 05:13 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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جهود مضنية، تبذلها جميع الأجهزة الحكومية المصرية، لمواجهة جائحة كورونا، التي بدأت في مدينة ووهان الصينية، خلال شهر مارس من العام الماضي، ثم سرعان ما انتشرت في بقية دول العالم، مخلفة ما يربو على 175 مليون حالة إصابة، وأكثر من 3 ملايين و700 ألف حالة وفاة.

ولعل خير دليل على تلك الجهود المبذولة في هذا الإطار، ما جرى الإعلان عنه، اليوم السبت، من أن المطارات المصرية عززت من مواقعها ضمن المطارات الدولية المعتمدة للسفر الصحي الآمن بالمجلس الدولي للمطارات، وهو ما يعد اعترافا دوليا بفاعلية التدابير والإجراءات الاحترازية التي تطبقها المطارات المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، ومدى الالتزام بتطبيق أفضل معايير الصحة والسلامة، الأمر الذي يبعث برسالة طمأنة لجميع المسافرين على مستوى العالم وأطقم وممثلي شركات الطيران بأن مطار القاهرة والمطارات المصرية آمنة صحيا، وجاهزة لاستقبال الحركة الجوية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ومع إدراج مطار القاهرة الدولي بقائمة السفر الآمن، تستعرض "الفجر" لمتابعيها عدد من الإرشادات التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، أثناء التواجد داخل المطارات.

- يجب أن يلتزم المسافرون وجميع المتواجدين في المطارات بارتداء الكمامات.

- الالتزام بترك مسافة آمنة بين الأشخاص، بحيث لا تقل تلك المسافة عن متر بين كل شخص وآخر.

- تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.

- قياس درلاجة حرارة المسافرين وجميع المتواجدين بالمطار.

- اتباع جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات الطبية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

كان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قد نشر، في وقت سابق من اليوم السبت، مقطع فيديو، أوضح من خلاله انضمام مطار القاهرة الدولي للقائمة الدولية للسفر الصحي الآمن.

واستعرض الفيديو أبرز ما تم من جهود في هذا الملف، موضحا تطبيق واتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة بمطار القاهرة الدولي منذ استئناف الرحلات سواء الداخلية أو الدولية، مع الحرص الشديد على سلامة المسافرين.

ويتم تعقيم وتطهير الطائرات من الداخل والخارج، بالإضافة إلى وضع ملصقات وتخصيص عاملين لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الركاب في جميع صالات السفر والوصول والبوابات والمصاعد وأماكن الانتظار بالمطار، كما تم تفعيل منظومة الكاميرات الحرارية.

وهناك عدد من الإجراءات التي يتبعها القائمون على الحجر الصحي في المطار للتعامل مع الوافدين إلى الأراضي المصرية، حيث يتم التأكد من تعقيم الطائرة في البلد القادمة منها، فضلًا عن تلقي قائمة بأسماء الركاب والقادمين من الدول التي بها تحور للفيروس، بالإضافة إلى عمل المسحات والتحاليل للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، حيث يتم إعادة الركاب الأجانب المصابين على نفس الطائرة، بينما يتم تحويل أي راكب مصري إلى مستشفى حميات العباسية إذا كانت نتيجة التحاليل إيجابية.

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