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الشروط وكيفية التقديم.. كل ما تريد معرفته عن جائزة "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية
السبت 12/يونيو/2021 - 05:15 م
محمد عوده
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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن قيام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بفتح باب الترشح لجائزة "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية، لعام 2021.
وتأتي هذه الجائزة ضمن مبادرات مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، من خلال إلقاء تعبيري، ينجزه الطالب عبر مقطع فيديو قصير، مخرجا إخراجا فنيا إبداعيا، مستندا إلى نص حرره باللغة العربية الفصحى، سواء كان شعرا، أو نثرا، أو مقالا، أو قصة قصيرة.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن جائزة "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية، لعام 2021، والمواعيد والشروط وكيفية التقدم لنيلها.
أهداف الجائزة:
- تهدف الجائزة إلى تحفيز الإبداع والإنتاج باللغة العربية لدى طلاب اللغة العربية الناطقين بغيرها.
- وتعمل الجائزة على إبراز عالمية اللغة العربية وتحقيق التكامل بين البعدين التعليمي والثقافي.
- كما تستهدف الجائزة تحفيز التنمية الذاتية للمهارات اللغوية، من خلال الكتابة الإبداعية والإلقاء التعبيري.
موضوعات الأعمال المرشحة للجائزة:
يجب أن تكون الأعمال المرشحة في أحد الموضوعات التالية:
التعلم بعد الجائحة.
- الوقاية خير من العلاج.
- التنوع الثقافي.
- التكنولوجيا والمستقبل.
الجوائز والفئات العمرية:
- يتم منح الجائزة لـ3 فائزين من كل فئة من الفئات العمرية المختلفة (الأطفال، والفتيان والفتيات، والشباب).
- يحصل كل فائز من فئة الشباب على 2000 دولار أمريكي.
- يحصل كل فائز من فئة الفتيان والفتيات على 1500 دولار.
- يحصل كل فائز من فئة الأطفال على 1000 دولار.
- يتم منح الفائزين شهادات تقديرية من الإيسيسكو.
شروط الترشح للجائزة:
هناك شروط عدة يجب توافرها في المتقدم لنيل الجائزة تتمثل في:
- يجب أن يكون المرشح طالبا من جنسية دولة غير عربية.
- يجب ألا تكون اللغة العربية هي اللغة الأولى للمرشح.
- يتم ترشيح العمل عبر المؤسسة التربوية التي يدرس فيها الطالب، وألا ترشح المؤسسة التربوية إلا عملا واحدا فقط.
- لا يتجاوز الفيديو الإلقائي 3 دقائق لفئة الأطفال، و4 دقائق لفئة الفتيان والفتيات، و5 دقائق لفئة الشباب.
- يتم إخراج الفيديو إخراجا فنيا إبداعيا ولا يكون قد نشر أو تم ترشيحه لمسابقة أخرى، كما يجب أن يكون الفيديو مصحوبا بالنص الذي حرره الطالب.
طريقة التقدم لنيل الجائزة:
- يمكن للراغبين في الترشح لهذه الجائزة كتابة استمارة الترشيح بشكل كامل، وتحميلها من الرابط (http:www.icesco.org...201912icesco_bayan_2_award.pdf) وإرسال الملفات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) قبل موعد غايته 30 يوليو 2021.
وتأتي هذه الجائزة ضمن مبادرات مركز الإيسيسكو للغة العربية للناطقين بغيرها، من خلال إلقاء تعبيري، ينجزه الطالب عبر مقطع فيديو قصير، مخرجا إخراجا فنيا إبداعيا، مستندا إلى نص حرره باللغة العربية الفصحى، سواء كان شعرا، أو نثرا، أو مقالا، أو قصة قصيرة.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن جائزة "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية، لعام 2021، والمواعيد والشروط وكيفية التقدم لنيلها.
أهداف الجائزة:
- تهدف الجائزة إلى تحفيز الإبداع والإنتاج باللغة العربية لدى طلاب اللغة العربية الناطقين بغيرها.
- وتعمل الجائزة على إبراز عالمية اللغة العربية وتحقيق التكامل بين البعدين التعليمي والثقافي.
- كما تستهدف الجائزة تحفيز التنمية الذاتية للمهارات اللغوية، من خلال الكتابة الإبداعية والإلقاء التعبيري.
موضوعات الأعمال المرشحة للجائزة:
يجب أن تكون الأعمال المرشحة في أحد الموضوعات التالية:
التعلم بعد الجائحة.
- الوقاية خير من العلاج.
- التنوع الثقافي.
- التكنولوجيا والمستقبل.
الجوائز والفئات العمرية:
- يتم منح الجائزة لـ3 فائزين من كل فئة من الفئات العمرية المختلفة (الأطفال، والفتيان والفتيات، والشباب).
- يحصل كل فائز من فئة الشباب على 2000 دولار أمريكي.
- يحصل كل فائز من فئة الفتيان والفتيات على 1500 دولار.
- يحصل كل فائز من فئة الأطفال على 1000 دولار.
- يتم منح الفائزين شهادات تقديرية من الإيسيسكو.
شروط الترشح للجائزة:
هناك شروط عدة يجب توافرها في المتقدم لنيل الجائزة تتمثل في:
- يجب أن يكون المرشح طالبا من جنسية دولة غير عربية.
- يجب ألا تكون اللغة العربية هي اللغة الأولى للمرشح.
- يتم ترشيح العمل عبر المؤسسة التربوية التي يدرس فيها الطالب، وألا ترشح المؤسسة التربوية إلا عملا واحدا فقط.
- لا يتجاوز الفيديو الإلقائي 3 دقائق لفئة الأطفال، و4 دقائق لفئة الفتيان والفتيات، و5 دقائق لفئة الشباب.
- يتم إخراج الفيديو إخراجا فنيا إبداعيا ولا يكون قد نشر أو تم ترشيحه لمسابقة أخرى، كما يجب أن يكون الفيديو مصحوبا بالنص الذي حرره الطالب.
طريقة التقدم لنيل الجائزة:
- يمكن للراغبين في الترشح لهذه الجائزة كتابة استمارة الترشيح بشكل كامل، وتحميلها من الرابط (http:www.icesco.org...201912icesco_bayan_2_award.pdf) وإرسال الملفات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) قبل موعد غايته 30 يوليو 2021.
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