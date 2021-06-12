الشروط وكيفية التقديم.. كل ما تريد معرفته عن جائزة "بيان" للإبداع التعبيري باللغة العربية



- يجب ألا تكون اللغة العربية هي اللغة الأولى للمرشح.

- يتم ترشيح العمل عبر المؤسسة التربوية التي يدرس فيها الطالب، وألا ترشح المؤسسة التربوية إلا عملا واحدا فقط.



- لا يتجاوز الفيديو الإلقائي 3 دقائق لفئة الأطفال، و4 دقائق لفئة الفتيان والفتيات، و5 دقائق لفئة الشباب.

- يتم إخراج الفيديو إخراجا فنيا إبداعيا ولا يكون قد نشر أو تم ترشيحه لمسابقة أخرى، كما يجب أن يكون الفيديو مصحوبا بالنص الذي حرره الطالب.





طريقة التقدم لنيل الجائزة:



- يمكن للراغبين في الترشح لهذه الجائزة كتابة استمارة الترشيح بشكل كامل، وتحميلها من الرابط (http:www.icesco.org...201912icesco_bayan_2_award.pdf) وإرسال الملفات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني ( - لا يتجاوز الفيديو الإلقائي 3 دقائق لفئة الأطفال، و4 دقائق لفئة الفتيان والفتيات، و5 دقائق لفئة الشباب.- يتم إخراج الفيديو إخراجا فنيا إبداعيا ولا يكون قد نشر أو تم ترشيحه لمسابقة أخرى، كما يجب أن يكون الفيديو مصحوبا بالنص الذي حرره الطالب.طريقة التقدم لنيل الجائزة:- يمكن للراغبين في الترشح لهذه الجائزة كتابة استمارة الترشيح بشكل كامل، وتحميلها من الرابط (http:www.icesco.org...201912icesco_bayan_2_award.pdf) وإرسال الملفات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني ( [email protected] ) قبل موعد غايته 30 يوليو 2021.

- يحصل كل فائز من فئة الأطفال على 1000 دولار.- يتم منح الفائزين شهادات تقديرية من الإيسيسكو.شروط الترشح للجائزة:هناك شروط عدة يجب توافرها في المتقدم لنيل الجائزة تتمثل في:- يجب أن يكون المرشح طالبا من جنسية دولة غير عربية.