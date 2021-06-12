نبيلة مكرم تتواصل مع شاب مصري صاحب قصة نجاح ومروءة في بلغاريا









انطلاقا من دور وزارة الهجرة في الاهتمام بالمصريين بالخارج ورعايتهم والاحتفاء بعطائهم، أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالاً هاتفيًا بالشاب المصري "نور التميمي" المقيم بمدينة بلوفديف في بلغاريا وصاحب قصة نجاح ومروءة هناك.





وخلال الاتصال، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بـ "نور التميمي" وبمروءته، وقالت له: "أنت تقدم نموذجًا مضيئًا في الخارج عن صورة المصريين الحقيقية ومواقفهم الإيجابية وعاداتهم الأصيلة"، مؤكدة أنه يضرب مثالا في المثابرة والكفاح يحتذى به لدى أقرانه من الشباب المصريين.





من جانبه، أعرب التميمي عن بالغ سعادته باتصال معالي وزيرة الهجرة، وقال: "إن مروءتي وشهامتي نابعة من أصلي المصري، ولنا في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قدوة خاصة فيما فعله مع أشقائنا الفلسطينيين في غزة مؤخرًا"، مشددًا على أن كل مصري بالخارج عليه أن يبذل قصارى جهده في تحسين صورة وطنه حول العالم.



