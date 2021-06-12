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الليلة.. نجوم "ولاد ناس" ضيوف عمرو الليثي على 'الحياة'

السبت 12/يونيو/2021 - 05:21 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في سهرة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم السبت من برنامج واحد من الناس يستضيف الاعلامي د. عمرو الليثي نجوم مسلسل " ولاد ناس " الفنانة رانيا فريد شوقي والفنان ، أحمد وفيق ، ايهاب فهمي والمخرج والمؤلف هاني كمال.

يتناول اللقاء كشف كواليس العمل الذي اشاد به الجميع والذي ناقش بجرأة وفن اخطر القضايا الاجتماعية التي نعاني منها ، وكيف تعامل النجوم مع ادوارهم واهم المشاهد التي قدموها.

وفي الجزء الثاني  ولأول مرة يحل النجم محمد كريم ضيفا ببرنامج واحد من الناس ويكشف كواليس اولي بطولاته العالمية امام نيكولاس كيدج.

كما يكشف كريم ولاول مرة وحصريا كواليس ظهوره مع النجم العالمي بروس ويلز  في فيلمة الأخير.

و يفجر مفاجأة عن معاناته والأيام الصعبة التي عاشها في هوليوود قبل ان يحقق احلامة الفنية ويرد علي الانتقادات والهجوم الذي تعرض له علي السوشيال ميديا.

كما يكشف عن المشهد المحذوف له مع هيفاء وهبي في فيلم دكان شحاتة.

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم السبت علي شاشة الحياة.

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