عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا لوزير الزراعة بشأن محطة الزهراء للخيول

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ونائبه، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي، أطلع على الموقف التنفيذي لتطوير محطة الزهراء العريقة للخيول العربية المصرية الأصيلة.



ووجه الرئيس السيسي، بتعزيز جهود تطوير محطة الزهراء بهدف استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.

