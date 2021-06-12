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القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

السبت 12/يونيو/2021 - 05:30 م
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لملاقاة نظيره الترجي الرياضي التونسي والتي تأتي بعد أسبوع من الآن بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي تأهل إلى نصف النهائي بعد عبور فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة 3-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي، يوم 19 يونيو الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي هي beIN Sports HD 4.

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