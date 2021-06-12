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بعد الفوز على الأتراك.. إيطاليا مرشحة للتتويج بلقب اليورو

السبت 12/يونيو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
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ربما يضحك روبرتو مانشيني الآن، لكن مدرب منتخب إيطاليا قد يصعب عليه بعد ذلك، التقليل من فرص فريقه في الفوز ببطولة أوروبا 2020، إذا استمر الآزوري في تقديم نفس الأداء.

وقدم المنتخب الإيطالي أداء كبيرا ورائعا، عندما سحق نظيره التركي (3-0) في الاستاد الأولمبي بروما، الليلة الماضية، ليبدأ البطولة بطريقة متميزة تماما.

وبهذا الفوز، يكون المنتخب الإيطالي خاض 28 مباراة متتالية دون هزيمة، ليصبح المدرب مانشيني بذلك على بعد مباراتين فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي، المسجل باسم فيتوريو بوتسو، الفائز بكأس العالم مرتين، والصامد منذ ثلاثينات القرن الماضي.

لكن عند سؤاله، عما إذا كان يعتبر فريقه الآن من المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، ضحك مانشيني.

وقال "كان من المهم تحقيق بداية جيدة في روما، وأعتقد أننا أرضينا الجميع على مستوى الجمهور، وجميع من شاهد المباراة من الإيطاليين.. لكن تتبقى ست مباريات، وهناك الكثير من الفرق الجيدة".

والجزء الثاني من إجابة مانشيني، يكشف عن رغبته في الاستمرار حتى النهاية، رغم أنه لا يريد تعريض لاعبيه للضغوط المصاحبة لكبار المرشحين للتتويج.

لكن هذه التوقعات لا تبدو غير واقعية، بعد الأداء الأول للفريق الذي جاء في أفضل صورة، لتحقق قرارات مانشيني في اختيار التشكيلة النجاح المطلوب.

وقال لاعب إيطاليا السابق، أليساندرو ديل بييرو، الفائز بكأس العالم 2006، لشبكة سكاي إيطاليا "أداء المنتخب كان مثاليا تقريبا، إذ هيمن على اللعب وخلق الكثير من الفرص، دون تعرضه لأي مخاطر".

وطُرحت عدة أسئلة عن اللاعب الأفضل، لقيادة خط الهجوم في المنتخب الإيطالي، لكن تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو رد على المنتقدين في ملعب فريقه، عندما أحرز أول هدف له في بطولة كبرى، قبل تهيئة الهدف الثالث الذي حمل توقيع لورينزو إنسيني.



كما حالف التوفيق مانشيني، في اختياره المدافع الأيسر ليوناردو سبينازولا، وتفضيله على ظهير تشيلسي إيمرسون، إذ شكل لاعب روما تهديدا مستمرا للمنتخب التركي، طوال المباراة التي أقيمت على ملعب يعرفه جيدا أيضا.

وتألق أيضا دومينيكو بيراردي، الذي فضله مانشيني على فيدريكو كييزا، في مركز الجناح الأيمن، وتسببت تمريرته العرضية في هدف إيطاليا الأول.

وأحرز المنتخب الإيطالي 3 أهداف في مباراة بالبطولة الأوروبية، للمرة الأولى طوال تاريخه، ما يثبت أن مانشيني كان على صواب في جميع قراراته.

وأسعد الانتصار الكبير 16 ألف مشجع حضروا اللقاء، بعد خيبة الأمل التي شعر بها الإيطاليون، جراء الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وبناء على أداء الأمس، فإن مانشيني لن يتمكن من الاستمرار لمدة طويلة، في التقليل من فرصة فريقه في التتويج.

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