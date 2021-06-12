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محافظ بورسعيد: المواطن فى المقام الأول وضرورة خلق حالة عامة من الرضا

السبت 12/يونيو/2021 - 05:38 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا موسعا، مع رؤساء الأحياء ببورسعيد ومدينة بورفؤاد، وذلك لمتابعة سير العمل فى المشروعات المطورة بالأحياء ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المجالات، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.

واستعرض المحافظ منظومة العمل داخل الأحياء، وعدد من الملفات التى تهم المواطن فى مختلف المجالات، موجها رؤساء الأحياء خلال الاجتماع، بتكثيف حملات المتابعة للخدمات المقدمة بكافة الأحياء، والحفاظ على المستوى الحضارى الذى حققته المحافظة، مشددا على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية والمتابعة المستمرة من قبل رؤساء الأحياء بجميع المناطق، وذلك حرصا على الاستمرار فى الحفاظ على المستوى الجمالى والحضارى ببورسعيد، تماشيا مع التنمية المحدثة على أرض المحافظة.

و أكد المحافظ، على ضرورة استمرار الجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية بما يخدم المواطن فى المقام الأول ويخلق حالة عامة من الرضا، مشيرا أن محافظة بورسعيد حققت إنجازا كبيرا فى مستوى الأعمال الخدمية المقدمة للمواطن، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة التى استهدفتها الدولة على ارض بورسعيد لتقديم مستوى معيشى أفضل للمواطن على كافة الأصعدة.
محافظ بورسعيد: المواطن فى المقام الأول وضرورة خلق حالة عامة من الرضا
محافظ بورسعيد: المواطن فى المقام الأول وضرورة خلق حالة عامة من الرضا
محافظ بورسعيد: المواطن فى المقام الأول وضرورة خلق حالة عامة من الرضا
محافظ بورسعيد: المواطن فى المقام الأول وضرورة خلق حالة عامة من الرضا
محافظ بورسعيد: المواطن فى المقام الأول وضرورة خلق حالة عامة من الرضا
محافظ بورسعيد: المواطن فى المقام الأول وضرورة خلق حالة عامة من الرضا
محافظ بورسعيد: المواطن فى المقام الأول وضرورة خلق حالة عامة من الرضا
محافظ بورسعيد: المواطن فى المقام الأول وضرورة خلق حالة عامة من الرضا

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