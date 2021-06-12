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عماد الدين حسين: عقد اجتماع وزراء الخارجية العرب بالدوحة لبحث قضية سد النهضة رسالة لإثيوبيا

السبت 12/يونيو/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن عقد اجتماع غير عادي لوزراء الخارجية العرب بالدوحة الثلاثاء لبحث قضية سد النهضة أمر طيب وتطور مهم وخطوة مرحب بها، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع رسالة لإثيوبيا بأن هناك تعاون عربي حقيقي مع مصر.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن بعض الدول الخليجية حاولت تلعب دور الوسيط وتقرب وجهات النظر، ولكننا نطمح أن يكون التضامن العربي بصورة أكبر من ذلك؛ لكون مسألة سد النهضة مسألة مصيرية لمصر والامن القومي لمصر، وثبت يقينًا أن ما يؤثر في مصر يؤثر في الدول العربية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق، أن هناك أوراق ضغط كثيرة في يد الدول العربية، ومنها هناك دول تستثمر في إثيوبيا، ودول تقدم قروض لإثيوبيا ودول تقدم العديد من الدعم لإثيوبيا في مجال الاستثمارات، ويمكن للدول العربية التأكيد على أن هذه الاستثمارات سوف تتأثر حال استمرار التعنت الإثيوبي والمراوغة والإصرار على الإضرار بحصة مصر، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك قرار عربي يمكن تطبيقه للضغط على إثيوبيا وليس مجرد بيان عن هذا الاجتماع.

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