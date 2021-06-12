"مابين الخلافات على المعاش والميراث".. 4 جثث و4 مصابين  في أسبوع دموي بمحافظة الجيزة

شهدت محافظة الجيزة، خلال الأسبوع الماضي، العديد من الجرائم،كانت تتراوح مابين قتل زوجة على يد زوجها، ومابين قتل شقيق على يد شقيقه، وإصابة العديد من الأسرة.



وتنوعت تلك الجرائم في طريق تنفيذها، تارة بالسكين وتارة بالإلقاء بالخزان.



ترصد "بوابة الفجر" في هذا التقرير جرائم القتل التي شهدتها محافظة الجيزة خلال أسبوع.



قتل زوجته والقاها في الخزان



في بداية الأسبوع المأسوي، التي شهدته محافظة الجيزة، وفي مركز منشاة القناطر، كانت الجريمة الأبشع، وهي قتل زوجة على يد زوجها وإلقاءها داخل خزان صرف صحي، لإبعاد الشبهة عنه.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن مفاجآت جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها ودفنها داخل خزان صرف صحي بمنشأة القناطر، عن أن المتهم والمجني عليها قبل يوم من الواقعة كانا عائدين من مناسبة "فرح"، ثم اختفت بعد هذا اليوم



وقال المتهم في اعترافاته، أنه بعد ارتكاب الجريمة، أبلغ أسرتها، أنه نجلتهم مختفية منذ ٣ أيام، وبحث عنها ولا يجدها.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم يدعى "عبد اللطيف سويد" في عقده الثالث من العمر، ولديهما ٣ أبناء (بنتين وولد)، فيما أدعى يوم الجريمة أنها تغيبت، ظلت أسرة المجني عليها تبحث عنها ليوم كامل



وافادت التحقيقات، أن أسرة المجني عليها حاولت مع زوجها، حتى اعترف بالتخلص منها، وقال المتهم في التحقيقات، أنه تشابك مع زوجته مما قام بخنقها ودفنها بخزان تابع للصرف الصحي بجانب المنزل، وقام بحفرها بأدوات وهي "فأس وكوريك" لضيق الفتحة حتى يقوم بدفن الجثة.



وأفادت التحقيقات، أنه ارتكب الواقعة نتيجة لخلافات زوجية، وذهب الزوج لقسم الشرطة للابلاغ عن اختفائها.



قتل شاب بسبب فلوس بأطفيح



وفي أطفيح، كان لتسديد مبلغ مالي السبب في قتل شاب على يد مسجل خطر.



وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل عامل على يد مسجل خطر، بأطفيح، وذلك بسبب تسديد مبلغ مالي.



وكشفت التحقيقات الأولية، أن المجني عليه اقترض مبلغ مالي من المتهم، وعجز عن تسديده فاشتد الخلاف بينهما، فاستل سلاح أبيض وطعنه، مما أسقطه قتيلا.



وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة استمرار حبس مسجل خطر متهم بقتل صديقه، بسبب خلافات مالية بينهما ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.



قتله بشومه بسبب خلافات جيره بالوراق



وفي منتصف هذا الأسبوع، كان لخلافات الجيرة، السبب في قتل شاب على يد آخر، بعصا خشبية بالوراق.



وباشرت نيابة الوراق، بشمال الجيزة، التحقيق في مقتل عامل "فني تبريد"، على يد آخر بالوراق، بسبب خلافات جيرة، واعترف المتهم بقتله



واعترف المتهم أمام النيابة، أنه تشاجر مع المجني عليه لخلافات جيره، فتعدى عليه بعصا خشبية (شومة) أثناء التشاجر، قائلًا، "مكنتش أقصد اقتله"، ثم ألقى العصا بعيدا عن موقع الجريمة



واوضحت التحقيقات الأولية، أن المتهم تعدى على المجني عليه باستخدام عصا خشبية "شومة"، لخلافات جيرة بينهما.



وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل جاره، بسبب خلافات جيره بينهما.



المذبحة الأسرية بالصف



وعن نهاية الأسبوع المأسوي، شهد مركز الصف بجنوب الجيزة، الجريمة الأكثر بشعًا وهي المذبحة الأسرية، فأقدم شاب على قتل شقيقه، وإصابة والدته وشقيقه الآخر ونجله، وإصابة زوجة القتيل.



وكشفت تحقيقات النيابة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب على يد شقيقه، والشروع في قتل والدته وشقيقه الثاني وإصابة زوجة القتيل، بمركز الصف، بسبب خلافات على الميراث، أن المتهم قد حصل بعد وفاة والدة على ميراثه واشترى به منزلًا بالقرية، ولكنه يوم الواقعة تشاجر مع شقيقه للحصول على مبالغ أكثر.



واضافت التحقيقات، أن المتهم ويدعى "محمد سيد" ٤٥ عامًا، طعن شقيقه ويدعى "نادي سيد" ٥٥ عامًا، فيما أصاب زوجة المجني عليه أيضًا.



وأفادت التحقيقات، أن المتهم طعن المجني عليه عدة طعنات أثناء مشاجرته، فتلقى طعنات بالقلب والرقبة، مما دفع زوجة المجني عليه أن تحمي زوجها فأصيبت أيضًا.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم كان يريد ميراثه، فتشاجر مع شقيقه لخلافات على الميراث، فتطورت المشاجرة، حتى استل سكينًا وقام بطعنه مما لفظ أنفاسه الأخيرة، وأصاب شقيقه الآخر ووالدته وتم اسعافها.



وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



وافادت التحقيقات، أن تم نقل ربة منزل شرع نجلها في قتلها، فيما تم اجراء عملية جراحية لها، بعد طعنها بسكين



