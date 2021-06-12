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المالية: 2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة فى مايو الماضي

السبت 12/يونيو/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
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أظهر تقرير عرضته مصلحة الجمارك على وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو 2 مليار و288 مليونًا و957 ألف جنيه.

واستعرض وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال; بما يسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.

وعرض رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري تقريره على الوزير، حيث أشار إلى أنه الإفراج عن مشمول 5 آلاف و559 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة خلال شهر مايو الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: .القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات/، خلال شهر مايو الماضى.

وأضاف البيان، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت 508 ملايين و675 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى مليار و720 مليونًا و281 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير شمول 1316 بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضى، معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و708 ملايين و383 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 3 ملايين و990 ألف جنيه.

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