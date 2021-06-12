Advertisements

وزير الأوقاف مؤيدًا قصر الحج على المواطنين والمقيمين بالمملكة: حفظ النفس مقصد شرعي

السبت 12/يونيو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين لم يكن مفاجئًا على الإطلاق في ظل الظروف والتداعيات التي يعيشها العالم أجمع، موضحًا أن وزارة الاوقاف اعتزمت تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن الحج في زمن الاوبئة.

وأكد "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "العربية"، اليوم السبت، دعمه وتقديره وتحيته لقرار المملكة؛ مشددًا على ان الحفاظ على النفس البشرية مقصد شرعي، ومن شروط الحج الاستطاعة، والاستطاعة قد تكون بدنية أو مالية واشترط الفقهاء أمن الطريق، فما بال وجود خطر شبه متحقق نتيجة الاجتماعات، منوهًا بأنه في القضايا الطبية والعلمية الرأي الشرعي والديني يتبع الرأي العلمي ولا يسبقه، فالله سبحانه وتعالى يقول: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، واهل الذكر في هذا المجال هم الأطباء.

وتابع وزير الأوقاف، أن المملكة بهذا القرار تقدم تضحيات، وكان من مصلحتها الاقتصادية أن يكون الحج بأعداد كبيرة، وهذا القرار هو قرار المضطر من باب توازن المصالح، منوهًا بأن من كان يريد الحج ولم يتمكن إن كان يريد حج الفريضة فهو في حكم المعذور، مشددًا على أن إطعام الجائع وكساء العاري ومداوة المريض أولي من حج وعمرة النافلة.

أخبار تهمك

موسيماني يدفع بورقة غير متوقعة أمام الترجي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن غلق ميدان الحرية جزئيا

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

منذ حوالي 6 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 11 ساعة

مدير قصر العيني الفرنساوي يزف بشرة سارة بشان لقاح فيروس كورونا للأطفال (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يُعطي الفرصة الأخيرة لنجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي: مصر حاربت الإرهاب بالتوازي مع جهود التنمية الشاملة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

مصدر بالأهلي لـ"الفجر الرياضي": رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز مشروط.. ولا نمانع عودة العلاقات

منذ أقل من ساعتين

نقل الفنان سيد جبر إلى العناية المركزة

منذ يوم

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ 36 دقيقة

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يُقرر الاستغناء عن مدافع الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:49 م

تحقيق عاجل بالسكة الحديد.. تفاصيل واقعة الفعل الفاضح في قطار أسوان

عاجل.. نجم "ذا فويس كيدز" يفجر رأس زميله بـ"مفتاح سيارة"

04:23 ص

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل فرجاني ساسي

09:30 ص

عاجل.. الزمالك مهدد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

09:30 م

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة من المحكمة الإدارية العليا

11:58 ص

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كتاب جديد.. فضائح ووقائع فساد فى وكالة حماية رؤساء أمريكا