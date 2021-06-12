وزير الأوقاف مؤيدًا قصر الحج على المواطنين والمقيمين بالمملكة: حفظ النفس مقصد شرعي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن قرار المملكة العربية السعودية بقصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين لم يكن مفاجئًا على الإطلاق في ظل الظروف والتداعيات التي يعيشها العالم أجمع، موضحًا أن وزارة الاوقاف اعتزمت تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن الحج في زمن الاوبئة.



وأكد "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "العربية"، اليوم السبت، دعمه وتقديره وتحيته لقرار المملكة؛ مشددًا على ان الحفاظ على النفس البشرية مقصد شرعي، ومن شروط الحج الاستطاعة، والاستطاعة قد تكون بدنية أو مالية واشترط الفقهاء أمن الطريق، فما بال وجود خطر شبه متحقق نتيجة الاجتماعات، منوهًا بأنه في القضايا الطبية والعلمية الرأي الشرعي والديني يتبع الرأي العلمي ولا يسبقه، فالله سبحانه وتعالى يقول: " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ"، واهل الذكر في هذا المجال هم الأطباء.



وتابع وزير الأوقاف، أن المملكة بهذا القرار تقدم تضحيات، وكان من مصلحتها الاقتصادية أن يكون الحج بأعداد كبيرة، وهذا القرار هو قرار المضطر من باب توازن المصالح، منوهًا بأن من كان يريد الحج ولم يتمكن إن كان يريد حج الفريضة فهو في حكم المعذور، مشددًا على أن إطعام الجائع وكساء العاري ومداوة المريض أولي من حج وعمرة النافلة.