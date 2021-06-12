من الصعيد للوجه البحرى.. البيئة تواصل أحتفالاتها باليوم العالمى للبيئة خلال شهر يونيو





فى إطار الإحتفال بيوم البيئة العالمى الذى يقام هذا العام تحت شعار "إستعادة النظام البيئى..من أجل الطبيعة "، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتنفيذ حملات توعية وتشجير بالمحافظات نفذت وزارة البيئة حملة للتشجير بمركز ابو حماد بالشرقية بحضور لفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، حيث تم زراعة حوالى 1500شجرة زيتون بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك ضمن أنشطة حملة اتحضر للأخضر لرفع الوعى البيئى وتفعيلًا لبرتوكول التعاون المبرم بين وزارة البيئة ومنظمات المجتمع المدنى ومبادرة هنجملها للتشجير.



كما قام فرع الشرقية بتنفيذ عدد من الندوات والحملات التوعوية بمراكز كلًا من منيا القمح، ههيا بالتنسيق والتعاون مع المحليات والشباب والرياضة بالشرقية حول أهمية استعادة الأنظمة الحيوية، كما تم تقديم معلومات مبسطة حول يوم العالمي للبيئة وأهمية الأحتفال به، بالإضافة إلى تقديم شرح مبسط لمفهوم التنوع البيولوجي وأهميته ودور الإنسان فى الحفاظ على الأنظمة الحيوية.



كذلك نظم فرع جهاز شئون البيئة بقنا ندوة توعية بيئية بقرية الخرانقة بقوص لعدد 30 امرأة وفتاة من أهالي قرية الخرانقة، بهدف دمج المرأة في الحفاظ على البيئة بالمنزل، حيث تناولت الندوة مخاطر استخدام البلاستيك وتم استعراض البدائل الأخرى من الحقائب القماش والورق والأواني الفخارية، كما تم تعريف المشاركين بسبل التخلص الآمن من المخلفات الطبية الخطرة وذلك في ظل جائحة كورونا.