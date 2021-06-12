عاجل - تعرف على فريق فرجاني ساسي الجديد

نجح مسئولو نادي الدحيل القطري في الحصول على توقيع التونسي فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك لمدة ثلاث مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وفضلت إدارة الدحيل التعاقد مع ساسي بعد إنتهاء إعارة علي كريمي لاعب الفريق مع نهاية الموسم الجاري، حيث رأت إدارة الفريق القطري عدم تجديد إعارة اللاعب لافساح الطريق للتعاقد مع نجم الزمالك.





ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة من قبل نادي الدحيل، يوم الخميس المقبل، الموافق 17 من الشهر الجاري، وسينضم ساسي إلى صفوف الدحيل لمدة ثلاث مواسم، ويتقاضي في كل موسم 3 مليون يورو، وهو ما كان يرغب أن يتقاضى اللاعب داخل صفوف القلعة البيضاء.









- أرقام فرجاني ساسي مع الزمالك





انضم النجم التونسي إلى النادي الزمالك في عام 2018 قادمًا من نادي النصر السعودي ، وخاض ساسي 102 مباراة بقميص الزمالك في كل البطولات، سجل 16 هدفًا، وصنع 17 آخرين لزملائه، وحصل على 33 بطاقة صفراء و3 بطاقات حمراء.





حصد فرجاني ساسي مع الزمالك 4 بطولات وهي (السوبر الإفريقي و كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وكأس مصر، وكأس السوبر المحلى).



