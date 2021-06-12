لابورتا يثير الجدل في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنه من المتوقع أن يثير خوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني الجدل في النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.





وأوضحت صحيفة آس الإسبانية أن هذا الجدل بسبب قرارات إتخذها خوان لابورتا في الآونة الأخيرة.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن لابورتا قام بتعيين شقيقته مايتي وإبنة عمه مارتا سيجو في مناصب بالنادي بدلاً من موظفات من أصحاب الخبرة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لابورتا مُطالب بتوضيح حول هذا الأمر الذي اعتبرته آس الإسبانية شيء غير مفهوم.



