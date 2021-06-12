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الأهلي يعلن موعد انضمام لاعبي المنتخب الأولمبي للتدريبات

السبت 12/يونيو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن لاعبي الفريق الموجودين في معسكر المنتخب الأولمبي ينتظمون في تدريبات الفريق صباح الثلاثاء المقبل، عقب انتهاء مشاركتهم في معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا، استعدادًا لخوض منافسات الأولمبياد.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبي من لاعبي الأهلي كلا من مصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر. 

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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