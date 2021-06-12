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صناعة الدواء تكشف مفاجأة عن لقاحات كورونا في 2022

السبت 12/يونيو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إن مصر أصبح لديها القدرة على توفير احتياجات جائحة كورونا، خخاصة فيما يتعلق بالمستلزمات الدوائية.

وأضاف "العزبي"، خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" المذاع على فضائية "سكاى نيوز عربية"، اليوم السبت، أن صناعة اللقاحات في مصر قديمة جدًا، لافتًا إلى أن الكمية المقترح تصنيعها من لقاح سينوفاك هي 40 مليون جرعة تمثل 20 مليون شخص متلقي للقاح.

وأوضح أن مصر تستطيع توفير لقاحات كورونا لـ 40% من إجمالي المواطنين، مشيرا إلى أن مصر سوف تقوم بالتصدير للخارج خلال الفترة المقبلة، حيث أنه تم تجهيز 3 مصانع لتصنيع اللقاحات، متوقعا أنه ببداية 2022 مصر سيكون بمصر ثلاث مصانع أخرى بجانب المصل واللقاح.

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