بسبب خلافات.. صاحب مصنع يقتل زوجته خنقا بـ"أيشارب" في مايو

أقدم صاحب مصنع علي قتل زوجته خنقا بااستخدام ايشارب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بين يديه وفر هاربا ب15 مايو.



تلقى قسم شرطة مدينة 15 مايو، بلاغا من نجل صاحب المصنع بقيام والده بقتل والدته وتدعي "ف أ " 53 عاما فى محل سكنهما التابع لدائرة القسم، فانتقل رجال وحدة المباحث لمحل البلاغ، وتبين صحة البلاغ، ومقتل ربة منزل على يد زوجها، البالغ من العمر 58 عاما، على خلفية وقوع مشاجرة بينهما، الأمر الذي دفع الزوج لإنهاء حياة زوجته خنقا باستخدام غطاء الرأس إيشارب إذ لفظت أنفاسها الأخيرة.



وتكثف الاجهزة الأمنية جهودها من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.