تعادل بنى سويف مع بترول اسيوط في دوري القسم الثاني





تعادل الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف أمام ضيفه بترول اسيوط بدون اهداف خلال المباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف في منافسات الاسبوع 27 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .



خاض بنى سويف المباراة بتشكيل مكون من محمود جمال ومصطفى عبد الوهاب ومحمود بكرى وحسام البدرى وعمر مختار واسامة مرعى وأحمد عبد الرازق ومحروس محمود ومحمود بكرى ومعتز محروس ومحمد اشرف ومحمود مكى .



فيما بدء البترول بتشكيل مكون من محمد سيد على واسلام صلاح وأحمد ذكى ومحمد دياب ومحمد ممدوح وعلى عبد المولى وكوامى بواه ومؤمن احمد وعرفه شعبان ومحمود كمال وأحمد البهى .



المباراة جاءت متكافئة بين الفريقان، فيما أثرت درجة الحرارة المرتفعة على أداء لاعبي الفريقان .



وخلال الشوط الثانى أضاع لاعبي بنى سويف العديد من الفرص التهديفية .





وأجرى محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف تغييرات بنزول كلا من شعبان سيد وبلال زكريا وطه نادى بدلا من معتز محروس وأحمد عبد الرازق ومحمود مكى .



فيما أجرى هشام عبد المنعم المدير الفنى للبترول تغييرات بنزول احمد ترك وحسام منصور ومحمود عبد الحفيظ بدلا من عرفه شعبان ومحمود كمال ومؤمن احمد .



وحصل احمد البهى لاعب البترول ومعتز محروس لاعب بنى سويف وهشام عبد المنعم المدير الفنى للبترول على الكارت الاصفر .



وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من عمرو رمضان عاونه هشام صبري وبسام عبد المهيمن وأحمد جمال حكم رابع وأحمد فريد مراقب مسابقات .



ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 41 بالمركز الخامس ويرتفع رصيد البترول للنقطة 36 بالمركز التاسع .