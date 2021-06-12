فوز أبو النمرس والمعادي وتعادل حلوان وهبوط أوسيم لدوري القسم الرابع





اختتمت اليوم، مباريات المجموعة الخامسة بالقسم الثالث لموسم 2021/2020.



حيث اسفرت النتائج عن فوز الصيد بقيادة أحمد أوشي خارج ملعبه على حساب فريق أوسيم، بأربعة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف الصيد كلاً من محمد سيف (هدفين) ومحمد دعبس وأحمد الدجوي، بينما سجل هدف أوسيم الوحيد اللاعب خالد مدبولي، ليضمن الصيد بقاءه رسمياَ بالقسم الثالث للموسم القادم، وهبوط أوسيم للقسم الرابع.



وفاز أبو النمرس على القومي بخمسة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف أصحاب الأرض يوسف هاني، كمال عبد الحميد، بدر شعراوي (هدفين)، عمرو قدري، بينما سجل هدف القومي الوحيد اللاعب عبد الله السيد من ركلة جزاء.



وفاز المعادي خارج الديار على حساب فريق بشتيل، بأربعة أهداف مقابل هدفين، سجل أهداف المباراة كلاً من: علي شعبان وعمرو محمود واسلام مجدي (تاكي) ومروان سكر، بينما سجل هدفي بشتيل اللاعب محمود أشرف.



وخسر أكتوبر على ملعبه امام كاسكادا بهدفين دون مقابل، سجل أهداف المباراة كلاً من كريم عصام ومحمد طارق.



إما عن باقى النتائج، فجاءت كالاتي:



الإتصالات 1-1 الصف

جينيس 2-3 مستقبل وطن

جولدي 2-2 العياط

حلوان العام 2-2 البدرشين



لينتهي الموسم بصعود الإتصالات لدوري القسم الثاني بعد غياب أربعة مواسم، ويهبط كلاً من أوسيم والصف وجينيس وأكتوبر لدورى القسم الرابع.



ترتيب المجموعة الخامسة



1- الإتصالات 81 نقطة

2- كاسكادا 56 نقطة

3- المعادي 51 نقطة

4- أبو النمرس 48 نقطة

5- القومي 48 نقطة

6- مستقبل وطن 43 نقطة

7- جولدي 39 نقطة

8- البدرشين 36 نقطة

9- حلوان العام 35 نقطة

10- العياط 35 نقطة

11- الصيد 32 نقطة

12- بشتيل 32 نقطة

13- أوسيم 28 نقطة

14- الصف 27 نقطة

15- جينيس 25 نقطة

16- أكتوبر 24 نقطة