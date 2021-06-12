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وزيرة الصحة: تنظيم دورات تدريبية لفرق المسعفين للتعامل مع الحوادث الكبرى والطارئة

السبت 12/يونيو/2021 - 06:49 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تنظيم دورات تدريبة لفرق المسعفين العاملين بهيئة الإسعاف المصرية على مستوى الجمهورية، تعتمد على إجراء اختبارات ومسابقات تنافسية بين المسعفين لتنمية المهارات المهنية لديهم وتحفيزهم على العمل وفقًا للمعايير العالمية، في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالعنصر البشري والارتقاء بالخدمات الإسعافية المقدمة للمرضى.


وأشار مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى اعتماد خطط تدريبية لفرق الإسعاف بكيفية للاستجابة للأحداث الطارئة، وتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى أو المصابين في الحوادث الكبرى، موضحًا أن التدريبات والاختبارات تعتمد على معايير تقييم وسيناريوهات موحدة تتوافق مع المعايير العالمية للخدمات الإسعافية.


ولفت إلى انطلاق المرحلة النهائية من المسابقة الفنية للمهارات الإسعافية، اليوم السبت، ضمن خطط التدريب التي تنظمها هيئة الإسعاف المصرية لفرق المسعفين، وذلك بمشاركة 14 فريقًا من 14 محافظة تم اختيارهم من بين 272 فريقًا على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا النمط من التدريب القائم على إجراء الاختبارات والمسابقات للمسعفين وتقديم المكافآت المادية والعينية لهم، يهدف إلى خلق الروح التنافسية بين الأطقم الإسعافية وإكسابهم الخبرات المختلفة.


وأكد استمرار تقديم التدريبات المختلفة بصفة دورية للأطقم الإسعافية والمشرفين العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بما بنعكس على الارتقاء بالخدمات الإسعافية المقدمة للمرضى.


ومن جانبة أكد الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، على التطوير المستمر لـ منظومة التدريب للأطقم الإسعافية بما يتوافق مع المعايير العالمية، موضحًا أنه تم تطوير أساليب التدريب والاعتماد على الجانب العملي من خلال سيناريوهات وبرامج المحاكاة، في إطار حرص الوزارة على تنمية ورفع كفاءة المسعفين العملية وضمان تقديم أفضل خدمة إسعافية للمريض المصري.


وأشار "جاد" إلى إرسال بعثة تضم 23 من مدربي هيئة الإسعاف المصرية للخارج للاستفادة من البرامج التدريبية العالمية ونقلها للفرق الإسعافية بمصر، فضلًا عن تخريج 4 دفعات من "الدبلومة المهنية للمسعفين" ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتي تستمر لمدة عامين تتضمن جانب نظري وآخر عملي داخل المستشفيات، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى بما يخدم صالح المريض المصري.
وزيرة الصحة: تنظيم دورات تدريبية لفرق المسعفين للتعامل مع الحوادث الكبرى والطارئة
وزيرة الصحة: تنظيم دورات تدريبية لفرق المسعفين للتعامل مع الحوادث الكبرى والطارئة
وزيرة الصحة: تنظيم دورات تدريبية لفرق المسعفين للتعامل مع الحوادث الكبرى والطارئة
وزيرة الصحة: تنظيم دورات تدريبية لفرق المسعفين للتعامل مع الحوادث الكبرى والطارئة
وزيرة الصحة: تنظيم دورات تدريبية لفرق المسعفين للتعامل مع الحوادث الكبرى والطارئة
وزيرة الصحة: تنظيم دورات تدريبية لفرق المسعفين للتعامل مع الحوادث الكبرى والطارئة
وزيرة الصحة: تنظيم دورات تدريبية لفرق المسعفين للتعامل مع الحوادث الكبرى والطارئة
وزيرة الصحة: تنظيم دورات تدريبية لفرق المسعفين للتعامل مع الحوادث الكبرى والطارئة
وزيرة الصحة: تنظيم دورات تدريبية لفرق المسعفين للتعامل مع الحوادث الكبرى والطارئة
وزيرة الصحة: تنظيم دورات تدريبية لفرق المسعفين للتعامل مع الحوادث الكبرى والطارئة

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