أبانوب: «كسروني» ذاكرت ومقصرتش.. الأول على دفعتي مع مرتبة الشرف ولم يتم تعييني معيدا بجامعة سوهاج







قصة كفاح جديدة يرويها لنا اليوم أبانوب عادل عدلي، خريج كلية الآداب قسم جغرافيا شعبة المساحة والخرائط بجامعة سوهاج، والأول على الدفعة بمرتبة الشرف، لعام 2020، والذي يقطن بقرية الزوك الشرقية التابعة لمركز المنشاة جنوب سوهاج.



يقول أبانوب عادل، انه شاب كأي شاب، يحلم أن يكون معيدا في الجامعة، ومنذ وطأة قدمه داخل سور جامعة سوهاج وضع هدف امامة وهو أن يكون الأول على دفعته، ليتم تعيينه معيد بها، ويحقق حلمه وأمال والدية وباقي اسرتة.



حصل ابانوب عادل، على المركز الأول في دفعته في عامة الأول بتقدير جيد جدا، وزاد اصرارة وشد من عزيمته وحصل على تقدير امتياز في باقي السنوات المتبقية وهى الفرقة الثانية والثالثة والرابعة من الكلية، ليحصل على نتيجة نهائية جيد جدا مع مرتبة الشرف بنسبة « 88.07 %» ليكون الأول على دفعته بقسم الجغرافيا، في جميع الشعب، وهي شعبة المساحة، وشعبة النظم، والشعبة العامة، وليس الأول على شعبته فقط.



أستطرد ابانوب في الحديث قائلا: قمت بتقديم أكثر من طلب في الكلية والجامعة، وتم الرفض ولم يلقى أي منهم الاهتمام من أعضاء هيئة التدريس، وأرسلت بشكوى إلى الجامعة وشكوى إلى مجلس الوزراء، وكان أخر اتصال بيني وبين مجلس الوزراء منذ أيام قليلة وتم الرد بأنة جارى فحص الشكوى.



وأضاف أنة توجد خطة خمسيه للتعيين حسب ما أوضح له عضو هيئة تدريس بكلية آداب سوهاج، في مقابلة شخصية كانت بالكلية على حد قولة، ولكن يجب أن توفر الدرجة من رئيس الجامعة، وأنة ليس لدية مانع من تعيينه.



في العام الماضي وما قبلة على حد ما صرح به ابانوب عادل، تم تعيين 3 معيدين لكل عام من باقي الشعب، وهذا العام تم تعيين معيدين ببعض الأقسام أيضا، وأنة تم هذا العام فتح برنامج مساحة بحرية، جديد بالكلية، وهذا يتيح لي التعيين لأنة قسم جديد وتخصصي، ويحتاج القسم إلى معيد.



وأكد أبانوب، أنة يقضي حاليا خدمته العسكرية، وكل إجازة له يذهب إلى الجامعة، وأن كل مرة يقوم بالسؤال املآ في تحقيق حلمة، يكون الرد يوجد اكتفاء ولاحاجة لمعيدين بالقسم، وهذا على حد قولة يتعارض مع وجود قسم المساحة البحرية الذي تم افتتاحه مؤخرا فهو يحتاج لتعيين معيد به.



لذا يناشد ابانوب عادل، الدكتور كريم مصلح، عميد كلية الآداب، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بحل مشكلته وتحقيق حلمة وأمال والدية بتعيينه معيدا بكلية الآداب، وخاصة بعد تفوقه وحصوله على أول دفعته، على 3 شعب.



منذ قديم الزمن والجامعات المصرية تعاني من مشكلات لا حصر لها، وأبرزها مشكلات تعيين أوائل الدفع، والحاصلين على مرتبة الشرف، حيث يرغب كل منهم في تحقيق احلامة، والتعيين بالجامعة، وخاصة بعد سنوات الكفاح والاجتهاد.