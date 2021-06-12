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غرفة السياحة: قرار السعودية بخصوص الحج هذا العام لم يكن متوقع

السبت 12/يونيو/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس غرفة شركات السياحة، إن قرار المملكة العربية السعودية باقتصار الحج للموسم الحالي 2021 بإجمالي 60 ألف حاج من المقيمين وداخل المملكة لم يكن متوقع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان هناك أمل أن يكون هناك حجاج مصريين خلال موسم الحج للعام الحالي.

وكشف ناصر ترك أن قرار السلطات السعودية واضح بأنه لن يذهب أي شخص للحج من خارج المملكة العربية السعودية.

وأكد ناصر ترك عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ونائب رئيس غرفة شركات السياحة أن شركات السياحة تعاني منذ عام ونصف فهناك توقف تام للشركات العاملة في الحج والعمرة.

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