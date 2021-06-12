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خالد الجندي: هذه الآية ليس لها علاقة بالزواج

السبت 12/يونيو/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن البعض لديهم تفسير خاطئ عن الآية الكريمة "الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات"، حيث يفهموا كثيرون على أن الزوج الطيب يتزوج طيبة، والزوجة الخبيثة تتزوج خبيث، وهذا ليس صحيحا.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع فضائية "dmc"، اليوم السبت: "الكلمات الطيبات يقولها الناس الطيبة، والكلمات الخبيثات يقولها الخبيثون، والأمر ليس له علاقة نهائيا بالزواج".

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أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك بعض الأمور التي سكتت عنها الشريعة الإسلامية إما لإندراجها تحت قواعد عامة نظمتها الشريعة، أو أنها متروكة لأحوال المجتمع والتغير العرفي والظرفي للمجتمع.

وأوضح "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الشريعة فتحت بابا عظيما يسمى الاستصحاب والاستحسان ومراعاة العرف ودفع الضرر وسد الذرائع، والتي يعلمها الأزهريين فقط، مستدلًا على ذلك بحديث الرسول –صلى الله عليه وسلم- "عنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ جَرْثُومِ بنِ نَاشِرٍ عنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ قَالَ: إنَّ اللَّه تَعَالَى فَرَضَ فَرائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وحدَّ حُدُودًا فَلا تَعْتَدُوهَا، وحَرَّم أشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها، وَسكَتَ عَنْ أشْياءَ رَحْمةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيانٍ فَلا تَبْحثُوا عَنْهَا".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه لا يوجد آية قرآنية أو حديث أو أي شيء في الشريعة يحرم الرق وملك اليمين، بينما الرق تم تحريمه بالقانون، مشددًا على أن القانون يحكم في المسائل التي سكت عنها الشرع، موضحًا أن الشريعة لم تحرم زواج القاصرات وكان مسكوت عنه ولكن القانون حرم ذلك وأصبح حرام وجريمة، منوهًا بأن الزواج العرفي يعتبر زنا لكونه لا يخضع لطائلة القانون.

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