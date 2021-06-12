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شاب بالفيوم سافر بطريقة غير شرعية ليحسن معيشته فعثر على جثته متحللة بصحراء ليبيا

السبت 12/يونيو/2021 - 06:55 م
بوابة الفجر
ريهام على
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كثيرا من المواطنين البسطاء، الذين يبحثون عن لقمة العيش فى الدولة العربية، ما تظلمهم الظروف التى يمرون بها من كبد الحياة المعيشية، فيحاولون أن يبحثوا عن دولة اخرى لتغيير معيشتهم المادية، فيحاوطهم فكر الغربة التى يجنون من وراأها الكثير من المال فيتجهون اليها دون تفكير للهروب من الفقر والذل فتكون الغربة أكثر صعوبة وظلما من الفقر نفسه، ولعدم قدرتهم على ثمن شراء فيزا أو عقد عمل أو حتى تذكرة الطيران يلجئون الى السفر بالطرق الغير شريعة فتبتلعهم الرمال بلا شفرقة ولا رحمة فتارة يعودون جثة هامدة وتارة أخرى جثث متحللة لم يتعرف عليها أحد الا من خلال هوايتم التى توجد بجوارهم.
 
عثرت السلطات الليبية على جثة شاب ملقاه في صحراء ليبيا، في حالة تحلل كامل، كما عثر بجانب الجثة على هويته الشخصية، يدعى "محمود عبدالعليم عزوز"، يبلغ"18عاما" وأنه شاب مصري الجنسية.

وأكدت الهوية أنها لشاب من قرية تطون التابعة لمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، حيث عثور على جثة الشاب في صحراء غرب حقل البسترشرق دولة ليبيا، ومن المرجح أن تكون وفاة الشاب بسبب حرارة الشمس القارصة وأنتهاء الطعام والماء منه، بعد أن ضل الطريق خلال رحلته لدخول الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.

وتوصلت الجهات الليبية مع أسرت المتوفى لإنهاء جميع الإجراءات القانونية لعودة ما تبقى من جثمانه لوطنه.
لست هى المرة الأولى ولا نعرف متى ستكون المرة الأخيرة حيث السلطات الليبية عثرت على مقابر جماعية لمصريبن أثناء الهجره الغير شرعيه في الصحراء غرب حقل البستر شرق ليبيا، توفوا بسبب الجوع والعطش نتيجة رحلتهم إلى أوروبا، وصل عددهم لـ 116جثه معظمهم من محافظات الصعيد المنيا وأسيوط والقاهرة والفيوم.

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